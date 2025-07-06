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Сибига призвал партнеров инвестировать в инновационные украинские технологии

Киев • УНН

 • 199 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал иностранных партнеров инвестировать в украинские инновационные разработки для обороны от РФ. Он также подчеркнул необходимость усиления санкций против России, чтобы лишить ее ресурсов для военной машины.

Сибига призвал партнеров инвестировать в инновационные украинские технологии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к иностранным партнерам с призывом инвестировать в инновационные украинские разработки и таким образом помогать Украине обороняться от РФ. Об этом Сибига написал на платформе X (Twitter) в воскресенье, 6 июля, передает УНН.

Детали

Министр отметил, что война, в которую втянула Украину Россия, привела к появлению инновационных технологий, особенно в военном деле, и эти нововведения нужны не для нападения — для обороны.

Поскольку нам нужно было защищаться, мы научились внедрять инновации. Сейчас Украина является технологически передовой страной, которая достигла успеха в области беспилотников, боевого искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифрового управления и банковского дела, а также в других сферах. Мы призываем партнеров инвестировать больше в украинские технологии и помогать нам в массовом производстве наших лучших инноваций. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогают нам сейчас, получат прямую выгоду от наших инноваций в будущем

- говорится в сообщении.

По его словам, Украина уже вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность, и украинские технологии укрепят и ее, и партнеров. Министр добавил, что огромное значение имеют и санкции, которые ввели и могут усилить партнеры Украины.

Министр отметил, что "в то же время, санкции против России должны быть усилены".

"Уже сейчас. Каждый микрочип, в котором отказано Москве, - это спасенная жизнь. Россия должна быть лишена всех ресурсов для своей военной машины. Доходы от продажи нефти должны быть урезаны. Доступ Москвы к технологиям должен быть полностью перекрыт", - заявил Сибига.

Напомним

Украина масштабирует производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков. Заключены соглашения с американской компанией о производстве дронов и с Данией о совместном производстве оружия за рубежом.

Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности – МИД06.07.25, 12:34 • 1555 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаТехнологии
Андрей Сибига
Дания
Соединённые Штаты
Украина
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