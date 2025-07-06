Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іноземних партнерів інвестувати в українські інноваційні розробки для оборони від РФ. Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб позбавити її ресурсів для військової машини.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до іноземних партнерів із закликом інвестувати в інноваційні українські розробки і таким чином допомагати Україні оборонятися від рф. Про це Сибіга написав на платформі X (Twitter) у неділю, 6 липня, передає УНН.
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Міністр зазначив, що війна, в яку втягнула Україну росія, призвела до появи інноваційних технологій, особливо у військовій справі і ці нововведення потрібні не для нападу — для оборони.
Оскільки нам потрібно було захищатися, ми навчилися впроваджувати інновації. Зараз Україна є технологічно передовою країною, яка досягла успіху в галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового врядування та банківської справи, а також в інших сферах. Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають пряму вигоду від наших інновацій у майбутньому
За його словами, Україна вже робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і українські технології зміцнять і її, і партнерів. Міністр додав, що величезне значення мають і санкції, які запровадили і можуть посилити партнери України.
Міністр зазначив, що "водночас, санкції проти росії мають бути посилені".
"Вже зараз. Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, - це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена всіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від продажу нафти мають бути урізані. Доступ Москви до технологій має бути повністю перекритий", - заявив Сибіга.
Нагадаємо
Україна масштабує виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів. Укладено угоди з американською компанією про виробництво дронів та з Данією про спільне виробництво зброї за кордоном.
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