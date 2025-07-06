Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до іноземних партнерів із закликом інвестувати в інноваційні українські розробки і таким чином допомагати Україні оборонятися від рф. Про це Сибіга написав на платформі X (Twitter) у неділю, 6 липня, передає УНН.

Міністр зазначив, що війна, в яку втягнула Україну росія, призвела до появи інноваційних технологій, особливо у військовій справі і ці нововведення потрібні не для нападу — для оборони.

Оскільки нам потрібно було захищатися, ми навчилися впроваджувати інновації. Зараз Україна є технологічно передовою країною, яка досягла успіху в галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового врядування та банківської справи, а також в інших сферах. Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають пряму вигоду від наших інновацій у майбутньому