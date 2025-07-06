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Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Київ • УНН

 • 351 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іноземних партнерів інвестувати в українські інноваційні розробки для оборони від РФ. Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб позбавити її ресурсів для військової машини.

Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до іноземних партнерів із закликом інвестувати в інноваційні українські розробки і таким чином допомагати Україні оборонятися від рф. Про це Сибіга написав на платформі X (Twitter) у неділю, 6 липня, передає УНН.

Деталі

Міністр зазначив, що війна, в яку втягнула Україну росія, призвела до появи інноваційних технологій, особливо у військовій справі і ці нововведення потрібні не для нападу — для оборони.

Оскільки нам потрібно було захищатися, ми навчилися впроваджувати інновації. Зараз Україна є технологічно передовою країною, яка досягла успіху в галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового врядування та банківської справи, а також в інших сферах. Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають пряму вигоду від наших інновацій у майбутньому

- йдеться у дописі.

За його словами, Україна вже робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і українські технології зміцнять і її, і партнерів. Міністр додав, що величезне значення мають і санкції, які запровадили і можуть посилити партнери України.

Міністр зазначив, що "водночас, санкції проти росії мають бути посилені".

"Вже зараз. Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, - це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена всіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від продажу нафти мають бути урізані. Доступ Москви до технологій має бути повністю перекритий", - заявив Сибіга.

Нагадаємо

Україна масштабує виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів. Укладено угоди з американською компанією про виробництво дронів та з Данією про спільне виробництво зброї за кордоном.

Україна не піде ніколи на будь-які обмеження своєї обороноздатності – МЗС06.07.25, 12:34 • 1574 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаТехнології
Сибіга Андрій Іванович
Данія
Сполучені Штати Америки
Україна
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Tesla
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