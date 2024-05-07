Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

Во вторник, 7 мая, компания Apple представила два новых планшета iPad Air в двух размерах и планшет iPad Pro с чипом M4. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал Apple.

iPad Air

Новый iPad Air выйдет с чипами серии M2, которые должны работать на 50% быстрее, чем предыдущее поколение устройств М1. Планшет выйдет с двумя размерами экрана: 11 и 13 дюймов Liquid Retina.

Теперь базовая версия iPad Air поставляется со 128 ГБ встроенной памяти вместо прежних 64 ГБ, а также доступны конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ хранилища.

Фронтальная камера перемещена на длинную сторону корпуса, облегчая использование в ландшафтном режиме, особенно с подключенной клавиатурой. На задней панели установлена одинарная камера.

Доступные объемы памяти - от 128 ГБ до 1 ТБ. Цены на iPad Air 11 начинаются от 599 долларов (23 550 гривен), а на iPad Air 13 - от 799 долларов (31 400 гривен).

Планшет предлагается в цветах Blue, Purple, Starlight и Space Gray.

iPad Air используется с Magic Keyboard и Apple Pencil. Теперь перо также поддерживает функцию наведения, ранее доступную только для iPad Pro. Зарядка осуществляется через USB-C, а корпус изготовлен из переработанного алюминия.

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Компания уже принимает предзаказы. Поставки начнутся на следующей неделе.

iPad Pro

Зато iPad Pro выйдет с чипом M4. Производительность этого процессора на 50% выше, чем у устройств с чипом M2. В компании утверждают, что чип больше подходит для работы с искусственным интеллектом. В целом устройство работает в четыре раза быстрее предыдущего поколения планшетов.

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У планшета оснащен OLED-экраном Ultra Retina XDR. Он имеет большую контрастность и дает одинаковое качество изображения на дисплеях разных размеров. Основная камера (12 мегапикселей) оснащена адаптивной вспышкой True Tone.

Устройство предлагают объемом памяти 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ в двух цветах с диагоналями дисплея - 11 и 13 дюймов. Цены начинаются от $999 за версию с 11-дюймовыми экранами и от $1 299 - с 13-дюймовыми.

Толщина корпуса 13-дюймовой версии составляет всего 5,1 мм, что делает его самым тонким iPad в истории, тогда как 11-дюймовая версия имеет толщину 5,3 мм.

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Цены на новые модели начинаются от 999 долларов (39 270 гривен) за версию на 256 ГБ для 11" и от 1 299 долларов (51 050 гривен) для 13". Оба устройства доступны для предварительного заказа с 7 мая.



Напомним,

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