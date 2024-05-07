Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  77149 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119036 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119858 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120457 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228773 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211912 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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3 мая 2024, 16:08  •  272579 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  430107 просмотра

Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

Apple представила новые планшеты iPad Air с чипом M2 размером 11 и 13 дюймов по цене 599 долларов, а также iPad Pro с чипом M4 и OLED-дисплеем Ultra Retina XDR размером 11 и 13 дюймов по цене 999 долларов.

Новости Мира •   •  1212 просмотра
Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения

НБУ ожидает, что бизнес будет ответственно использовать возможности валютной либерализации, возвращая экспортную выручку в Украину, а не сохраняя ее за рубежом.

Экономика •   •  2430 просмотра
Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения

Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.

Культура •   •  2308 просмотра
Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

7 мая российско-оккупационные войска провели 64 боевых столкновения, осуществив 1 пуск ракеты, 40 авиаударов и 72 ракетных обстрела, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.

Война •   •  4448 просмотра
За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты

Несмотря на временное затишье, россия планирует дальнейшие операции, накапливает и собирает ракеты для потенциальных массированных обстрелов Украины, поэтому Воздушные силы Украины должны сохранять бдительность и быть готовыми к отражению воздушных атак.

Война •   •  4360 просмотра
Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты

Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил участие Финляндии в предстоящем Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

Война •   •  5821 просмотра
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.

политика •   •  4926 просмотра
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины обсудил ситуацию на фронте, потребность в дополнительных зенитных ракетах, подготовку фортификационных сооружений, а также поблагодарил США за недавний пакет помощи во время телефонного разговора с министром обороны США.

Война •   •  6200 просмотра
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.

Война •   •  6348 просмотра
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Украина работает над обеспечением глобального представительства и участия лидеров на предстоящем Саммите мира в Швейцарии, чтобы восстановить полную силу и эффективность Устава ООН для достижения справедливого мира.

политика •   •  5248 просмотра
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены