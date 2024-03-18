Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone

В отчете Apple, который опубликовали сегодня, говорится о переговорах о лицензировании Gemini на будущие iPhone, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В опубликованном отчете говорится о переговорах между сторонами по лицензированию Gemini для новых функций iPhone, которые будут представлены уже в этом году. Это включает возможность генерации текста, создание изображений и другие возможности, которые пока недоступны на iOS.

Apple также рассматривает возможность сотрудничества с OpenAI для использования их модели.

В случае успешной сделки с Google, она будет базироваться на их партнерстве в сфере поиска. В течение многих лет Google уже платит Apple миллиарды долларов, чтобы их поиск оставался основным в Safari. Условия сделки и детали брендинга еще не определены.

С одной стороны, это может дать Gemini доступ к миллиардам пользователей iPhone. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что Apple не достигла такого прогресса в разработке собственного искусственного интеллекта, как ожидалось.

Это также может привести к увеличению антимонопольного давления на обе компании.

Apple готовит новые функции искусственного интеллекта в iOS 18, но они будут работать локально на устройствах, а не в облаке. Поэтому партнерство с Google может помочь им получить доступ к более мощным возможностям.

Напомним

Apple приобрела канадскую компанию DarwinAI, которая специализируется на мониторинге производственных компонентов и оптимизации ИИ-моделей, чтобы повысить эффективность производства и потенциально сделать возможным создание ИИ на устройстве для iOS 18.