Apple презентувала нові версії iPad Air та iPad Pro: в чому їхня особливість та яка ціна

ukenru
10:47 • 30638 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50172 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49878 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63967 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78334 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115066 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138162 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140102 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247706 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171334 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 17152 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41899 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24635 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44935 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33090 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247706 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365984 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380721 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295806 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2742 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3083 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62666 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79120 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90306 перегляди
Актуальне
Apple презентувала нові версії iPad Air та iPad Pro: в чому їхня особливість та яка ціна

Apple презентувала нові версії iPad Air та iPad Pro: в чому їхня особливість та яка ціна

Київ • УНН

 • 25244 перегляди

Apple представила нові планшети iPad Air з чипом M2 розміром 11 і 13 дюймів за ціною 599 доларів, а також iPad Pro з чипом M4 і OLED-дисплеєм Ultra Retina XDR розміром 11 і 13 дюймів за ціною 999 доларів.

У вівторок, 7 травня, компанія Apple  представила два нових планшети iPad Air у двох розмірах та планшет iPad Pro з чипом M4. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал Apple.

iPad Air

Новий iPad Air вийде з чипами серії M2, які мають працювати на 50% швидше, ніж попереднє покоління пристроїв М1. Планшет вийде з двома розмірами екрана: 11 та 13 дюймів Liquid Retina.

Тепер базова версія iPad Air поставляється зі 128 ГБ вбудованої пам'яті замість колишніх 64 ГБ, а також доступні конфігурації з 512 ГБ та 1 ТБ сховища.

Фронтальна камера переміщена на довгу сторону корпусу, полегшуючи використання у ландшафтному режимі, особливо з підключеною клавіатурою. На задній панелі встановлено одинарну камеру.

Доступні обсяги памʼяті — від 128 ГБ до 1 ТБ. Ціни на iPad Air 11 починаються від 599 доларів (23 550 гривень), а на iPad Air 13 - від 799 доларів (31 400 гривень).

Планшет пропонується у кольорах Blue, Purple, Starlight та Space Gray.

Image

iPad Air використовується з Magic Keyboard та Apple Pencil. Тепер перо також підтримує функцію наведення, раніше доступну тільки для iPad Pro. Заряджання здійснюється через USB-C, а корпус виготовлений із переробленого алюмінію.

Гендиректор Apple назвав Китай "найконкурентнішим ринком у світі" на тлі падіння продажів iPhone03.05.24, 08:32 • 23355 переглядiв

Компанія вже приймає передзамовлення. Поставки почнуться наступного тижня.

Image

iPad Pro

Натомість iPad Pro вийде з чипом M4. Продуктивність цього процесора на 50% вища, ніж у пристроїв із чипом M2. У компанії стверджують, що чип більше підходить для роботи із штучним інтелектом. Загалом пристрій працює вчетверо швидше за попереднє покоління планшетів.

Apple може інтегрувати ШІ Gemini у нові iPhone 18.03.24, 14:43 • 22572 перегляди

Image

У планшета оснащений OLED-екраном Ultra Retina XDR. Він має більшу контрастність та дає однакову якість зображення на дисплеях різних розмірів. Основна камера (12 мегапікселів) оснащена адаптивним спалахом True Tone.

Пристрій пропонують обʼємом памʼяті 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ у двох кольорах з діагоналями дисплея — 11 та 13 дюймів. Ціни починаються від $999 за версію з 11-дюймовими екранами та від $1 299 — з 13-дюймовими. 

Товщина корпусу 13-дюймової версії складає всього 5,1 мм, що робить його найтоншим iPad в історії, тоді як 11-дюймова версія має товщину 5,3 мм.

2022 iPad Pro (ліворуч - ред.) у порівнянні з 2024 iPad Pro (праворуч - ред.)

Image

Ціни на нові моделі починаються від 999 доларів (39 270 гривень) за версію на 256 ГБ для 11" та від 1 299 доларів (51 050 гривень) для 13". Обидва пристрої доступні для попереднього замовлення з 7 травня.

Нагадаємо

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що функції генеративного ШІ стануть доступними для клієнтів пізніше у 2024 році.

Apple розробляє ноутбук зі складним дисплеєм10.03.24, 04:41 • 39836 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини СвітуТехнології
kytaiКитай
apple-incApple Inc.
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51