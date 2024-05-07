Apple презентувала нові версії iPad Air та iPad Pro: в чому їхня особливість та яка ціна

У вівторок, 7 травня, компанія Apple представила два нових планшети iPad Air у двох розмірах та планшет iPad Pro з чипом M4. Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал Apple.

iPad Air

Новий iPad Air вийде з чипами серії M2, які мають працювати на 50% швидше, ніж попереднє покоління пристроїв М1. Планшет вийде з двома розмірами екрана: 11 та 13 дюймів Liquid Retina.

Тепер базова версія iPad Air поставляється зі 128 ГБ вбудованої пам'яті замість колишніх 64 ГБ, а також доступні конфігурації з 512 ГБ та 1 ТБ сховища.

Фронтальна камера переміщена на довгу сторону корпусу, полегшуючи використання у ландшафтному режимі, особливо з підключеною клавіатурою. На задній панелі встановлено одинарну камеру.

Доступні обсяги памʼяті — від 128 ГБ до 1 ТБ. Ціни на iPad Air 11 починаються від 599 доларів (23 550 гривень), а на iPad Air 13 - від 799 доларів (31 400 гривень).

Планшет пропонується у кольорах Blue, Purple, Starlight та Space Gray.

iPad Air використовується з Magic Keyboard та Apple Pencil. Тепер перо також підтримує функцію наведення, раніше доступну тільки для iPad Pro. Заряджання здійснюється через USB-C, а корпус виготовлений із переробленого алюмінію.

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Компанія вже приймає передзамовлення. Поставки почнуться наступного тижня.

iPad Pro

Натомість iPad Pro вийде з чипом M4. Продуктивність цього процесора на 50% вища, ніж у пристроїв із чипом M2. У компанії стверджують, що чип більше підходить для роботи із штучним інтелектом. Загалом пристрій працює вчетверо швидше за попереднє покоління планшетів.

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У планшета оснащений OLED-екраном Ultra Retina XDR. Він має більшу контрастність та дає однакову якість зображення на дисплеях різних розмірів. Основна камера (12 мегапікселів) оснащена адаптивним спалахом True Tone.

Пристрій пропонують обʼємом памʼяті 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ у двох кольорах з діагоналями дисплея — 11 та 13 дюймів. Ціни починаються від $999 за версію з 11-дюймовими екранами та від $1 299 — з 13-дюймовими.

Товщина корпусу 13-дюймової версії складає всього 5,1 мм, що робить його найтоншим iPad в історії, тоді як 11-дюймова версія має товщину 5,3 мм.

2022 iPad Pro (ліворуч - ред.) у порівнянні з 2024 iPad Pro (праворуч - ред.)

Ціни на нові моделі починаються від 999 доларів (39 270 гривень) за версію на 256 ГБ для 11" та від 1 299 доларів (51 050 гривень) для 13". Обидва пристрої доступні для попереднього замовлення з 7 травня.



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