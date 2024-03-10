Apple розробляє ноутбук зі складним дисплеєм
Київ • УНН
Apple активно розробляє ноутбук MacBook зі складним дисплеєм діагоналлю 20,3 дюйма, виробництво якого планується розпочати у 2027 році.
Компанія Apple розпочала розробку першого складаного ноутбука. Про це повідомляє видання 9to5Mac, передає УНН.
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За інформацією інсайдера, корпорації активно вивчають варіанти гаджетів зі складним дисплеєм. Ймовірно, це буде MacBook, який матиме гнучкий екран. Гаджет повинен вийти із 20,3-дюймовим дисплеєм.
Активна фаза виробництва пристрою має розпочатися 2027-го. Відповідно, компанія випустить MacBook не раніше цього року.
Наприкінці лютого інсайдери розповіли, що компанія Apple призупинила процес розробки та виробництва першого складаного iPhone. У ході перевірки з'ясувалося, що жоден із прототипів пристрою не відповідає фірмовим стандартам якості.
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