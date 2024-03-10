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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7472 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Apple розробляє ноутбук зі складним дисплеєм

Київ • УНН

 • 39836 перегляди

Apple активно розробляє ноутбук MacBook зі складним дисплеєм діагоналлю 20,3 дюйма, виробництво якого планується розпочати у 2027 році.

Apple розробляє ноутбук зі складним дисплеєм

Компанія Apple розпочала розробку першого складаного ноутбука. Про це повідомляє видання 9to5Mac, передає УНН.

Деталі

За інформацією інсайдера, корпорації активно вивчають варіанти гаджетів зі складним дисплеєм. Ймовірно, це буде MacBook, який матиме гнучкий екран. Гаджет повинен вийти із 20,3-дюймовим дисплеєм.

Активна фаза виробництва пристрою має розпочатися 2027-го. Відповідно, компанія випустить MacBook не раніше цього року.

Наприкінці лютого інсайдери розповіли, що компанія Apple призупинила процес розробки та виробництва першого складаного iPhone. У ході перевірки з'ясувалося, що жоден із прототипів пристрою не відповідає фірмовим стандартам якості.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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