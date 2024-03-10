Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Компания Apple начала разработку первого складного ноутбука. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает УНН.

Детали

По информации инсайдера, корпорации активно изучают варианты гаджетов со складным дисплеем. Вероятно, это будет MacBook, который будет иметь гибкий экран. Гаджет должен выйти с 20,3-дюймовым дисплеем.

Активная фаза производства устройства должна начаться в 2027-м. Соответственно, компания выпустит MacBook не раньше этого года.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. В ходе проверки выяснилось, что ни один из прототипов устройства не соответствует фирменным стандартам качества.

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