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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 02:41  •  3535 просмотра

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Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.

Компания Apple начала разработку первого складного ноутбука. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает УНН.

Детали

По информации инсайдера, корпорации активно изучают варианты гаджетов со складным дисплеем. Вероятно, это будет MacBook, который будет иметь гибкий экран. Гаджет должен выйти с 20,3-дюймовым дисплеем.

Активная фаза производства устройства должна начаться в 2027-м. Соответственно, компания выпустит MacBook не раньше этого года.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. В ходе проверки выяснилось, что ни один из прототипов устройства не соответствует фирменным стандартам качества.

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