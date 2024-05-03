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Гендиректор Apple назвав Китай "найконкурентнішим ринком у світі" на тлі падіння продажів iPhone

Гендиректор Apple назвав Китай "найконкурентнішим ринком у світі" на тлі падіння продажів iPhone

Київ • УНН

 • 23355 перегляди

Apple повідомила про невтішні квартальні результати через слабкий попит у Китаї та жорстку конкуренцію з боку Huawei, але зберігає оптимізм щодо довгострокового потенціалу Китаю та інших ринків, таких як Індія, оголосивши про рекордний план викупу акцій на суму 110 мільярдів доларів і натякнувши на майбутні запуски продуктів на основі ШІ.

Генеральний директор Apple Тім Кук назвав Китай "найконкурентнішим ринком у світі", на тлі того, як технологічна компанія опублікувала в четвер невтішні квартальні результати через слабкий попит у другій за величиною економіці світу та жорстку конкуренцію з боку Huawei Technologies, пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

Деталі

Виручка Apple за три місяці, що закінчилися 30 березня, знизилася на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $90,75 млрд. Продаж iPhone впав на 10,5% до $46 млрд.

Зниження продажів відбулося переважно за рахунок азіатського регіону. У Великому Китаї, що охоплює материк, Гонконг і Тайвань і є основним двигуном зростання Apple в останні роки, прибуток за квартал знизився на 8,1% у річному обчисленні, до $16,4 млрд.

"Я зберігаю чудове бачення Китаю в довгостроковій перспективі, - сказав Кук під час звіту про прибутки в четвер. - Я не знаю, як проходить кожен квартал і кожен тиждень, але в довгостроковій перспективі я маю дуже позитивну точку зору".

Генеральний директор сказав, що на початку цього року він мав "відмінний візит" до Китаю і що прийом нового роздрібного магазину Apple у Шанхаї був "дуже теплим".

Але Кук визнав проблеми, що продовжуються, з якими стикається Apple в Китаї, включаючи конкурентне середовище.

За даними Counterpoint Research, продаж iPhone в Китаї за квартал з січня по березень впав на 19,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки повернення Huawei безпосередньо вплинуло на сегмент смартфонів преміум-класу в країні. Продаж Huawei зріс на 69,7%, у той час як загальний обсяг продажів смартфонів у Китаї за цей квартал зріс на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Хороша новина полягає в тому, що допомога вже в дорозі, оскільки ми вважаємо, що цикл попиту, що стримується, і поява моделі iPhone 16 на базі штучного інтелекту на горизонті повинні дозволити Apple знову повернутися до зростання в Китаї з попутним вітром у 25-у фінансовому році", - сказав Ден Айвз, керуючий директор Wedbush Securities, додавши, що розгортання телефонів Huawei 5G і невдалий цикл оновлення iPhone 15 були "чорною хмарою" для Apple.

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У Японії зареєстровано ще різкіше падіння продажів - на 12,7% до 6,3 млрд доларів. У решті Азіатсько-Тихоокеанського регіону зафіксовано найбільше зниження виручки в річному обчисленні серед регіонів Apple за квартал: падіння на 17,2% до $6,7 млрд.

Проте Apple встановила рекорд виручки в Індонезії за цей квартал, заявив Кук на пресконференції, назвавши цю країну Південно-Східної Азії "одним із багатьох ринків, де ми, як і раніше, бачимо такий великий потенціал".

Коментарі Кука прозвучали після його візиту до Індонезії та В'єтнаму у квітні, під час якого він повідомив президенту Індонезії Джоко "Джокові" Відодо, що виробник iPhone "розгляне" можливість виробництва в країні.

Apple також продемонструвала "сильне двозначне зростання" і встановила новий рекорд виручки в березні в Індії, повідомив Кук.

"Я розглядаю Індію як неймовірно цікавий ринок, і він є для нас основним напрямом з точки зору операційної сторони або ланцюжка поставок", - сказав він.

Оскільки Китай залишається найбільшим ринком в Азії, незважаючи на зустрічні вітри, американський технологічний гігант поглиблює зв'язки з ним, одночасно розширюючи виробництво в Південно-Східній Азії та Індії.

Глибоке вивчення щорічного офіційного списку постачальників Apple показує, що загальна кількість китайських постачальників збільшилася до 52 2023 року порівняно з 48 роком раніше, зберігаючи позицію країни як найбільшого джерела постачальників протягом чотирьох років поспіль.

Зараз у Китаї налічується 286 виробничих чи дослідно-конструкторських підприємств, що на 10 більше, ніж торік.

Незважаючи на перешкоди, у четвер Apple оголосила про свій найбільший на сьогоднішній день план викупу акцій.

"З огляду на нашу впевненість у майбутньому Apple і цінність, яку ми бачимо в наших акціях, наша рада директорів санкціонувала виділення додаткових 110 мільярдів доларів на викуп акцій, - заявив фінансовий директор Лука Маестрі у звіті про прибутки та збитки. - Ми також підвищуємо квартальні дивіденди дванадцятий рік поспіль".

План зворотного викупу акцій спричинив зростання акцій Apple майже на 7% на розширених торгах у четвер.

Під час звіту про прибутки та збитки у четвер компанія також натякнула на нові випуски продуктів на основі штучного інтелекту.

"Ми, як і раніше, дуже оптимістичні щодо наших можливостей і генеративного штучного інтелекту, - сказав Кук. - Ми робимо значні інвестиції і з нетерпінням чекаємо на можливість незабаром поділитися з нашими клієнтами деякими дуже цікавими речами".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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