Apple веде переговори з OpenAI про інтеграцію ChatGPT в iOS 18 - ЗМІ
Київ • УНН
Apple веде переговори з OpenAI і Google про інтеграцію технологій штучного інтелекту, таких як функції OpenAI і чат-бот Gemini від Google, в iOS 18, наступну операційну систему для iPhone, щоб впровадити нові функції на основі штучного інтелекту на iPhone вже цього року.
Компанія Apple веде переговори з OpenAI про використання технології штучного інтелекту для реалізації нових функцій, які цьогоріч з'являться в iPhone. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з угодою функції OpenAI будуть інтегровані в iOS18, наступну операційну систему для iPhone від Apple.
Попри те, що переговорний процес розпочався ще на початку року, робота між двома сторонами була мінімальною.
Окрім того, Apple одночасно веде переговори з Google про ліцензування її чат-бота Gemini. Переговори щодо обох технологій усе ще тривають, і Apple ще не ухвалила остаточного рішення про те, яку технологію використовувати.
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Зазначається, що Apple повільніше впроваджує генеративний штучний інтелект, який може генерувати людські відповіді на письмові запити, аніж конкуренти, серед яких і Microsoft.
Генеральний директор Apple Тім Кук раніше заявив, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і розповість більше про свої плани щодо впровадження цієї технології пізніше цього року.
Нагадаємо
Міністерство юстиції США планує подати до суду на Apple за порушення антимонопольного законодавства шляхом блокування доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.