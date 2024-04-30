Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ

Компания Apple ведет переговоры с OpenAI об использовании технологии искусственного интеллекта для реализации новых функций, которые в этом году появятся в iPhone. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно договору функции OpenAI будут интегрированы в iOS18, следующую операционную систему для iPhone от Apple.

Несмотря на то, что переговорный процесс начался еще в начале года, работа между двумя сторонами была минимальной.

Кроме того, Apple одновременно ведет переговоры с Google о лицензировании ее чат-бота Gemini. Переговоры по обеим технологиям все еще продолжаются, и Apple еще не приняла окончательного решения о том, какую технологию использовать.

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Отмечается, что Apple медленнее внедряет генеративный искусственный интеллект, который может генерировать человеческие ответы на письменные запросы, чем конкуренты, среди которых и Microsoft.

Генеральный директор Apple Тим Кук ранее заявил, что компания "значительно" инвестирует в генеративный искусственный интеллект и расскажет больше о своих планах по внедрению этой технологии позже в этом году.

Напомним

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства путем блокирования доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.