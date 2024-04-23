Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

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Российская армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. По данным местных властей, предварительно, жертв нет.
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Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену
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Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов
КГГА не соглашается с решением Министерства культуры демонтировать Арку Свободы (бывшую Арку Дружбы народов) в Киеве, предупреждая, что это может быть опасно и дорого, поскольку арка играет важную роль в предотвращении оползней, и выступает за проведение общественных обсуждений для определения дальнейшей судьбы памятника.
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ
В Полтаве прогремел взрыв, власти пока не комментируют его причину, тогда как ранее Военно-воздушные силы предупредили о двух ракетах, направлявшихся в город.
Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов
Верховная Рада поддержала законопроект о создании новой системы регулирования и контроля за деятельностью, связанной с лесными воспроизводственными ресурсами, обеспечение сохранения и воспроизводства уникальных лесных экосистем, сохранение генетического разнообразия, увеличение лесистости и приведение в соответствие с законодательством ЕС.