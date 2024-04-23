Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

По данным Bank of America (BofA) акции Apple являются "лучшим выбором". В BofA прогнозируют, что в этом году у Apple есть 4 будущие катализаторы улучшения уровня доходов, в том числе запуск iPhone 16 с искусственным интеллектом. Об этом передает УНН со ссылкой на Businessinsider.

Детали

Bank of America (BofA) Securities выбрал акции Apple (AAPL) среди "Лучших выборов" 2024 года на фоне ожиданий улучшения доходов от услуг и прогресса в области искусственного интеллекта.

Аналитик Bank of America Васми Мохан (Wasmi Mohan) выделил четыре потенциальных катализатора, которые могут повысить стоимость акций Apple отныне и до конца года:

Во-первых, Мохан сказал, что он ожидает, что Apple увеличит доходность капитала для акционеров, когда компания сообщит о результатах второго финансового квартала. Это может быть в форме увеличения дивидендов, расширенной программы выкупа акций или обоих.

Во-вторых, Мохан ожидает, что Apple сделает серию объявлений, связанных с искусственным интеллектом, на своей предстоящей конференции разработчиков программного обеспечения WWDC в июне 2024 года.

Третье: в 2024 году Apple выпустит iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта, который предложит генеративные возможности искусственного интеллекта на устройстве. Это должно помочь ускорить рост доходов компании.

Четвертое. Представитель BofA считает, что прибыль Apple имеет значительный потенциал благодаря тому, что компания разрабатывает чипы собственными силами, снижая затраты на компоненты и уменьшая свою зависимость от поставщиков публичных облаков. Также бизнес Apple Services ожидает значительный рост доходов благодаря лицензированию, App Store, iCloud и предложениям подписки, таким как Apple TV+ и Apple Music.

Напомним,

Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.

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