Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Цена на биткоин во вторник претерпела незначительных колебаний, на фоне того, как халвинг не привел к большим изменениям в стоимости, тогда как отток капитала из инвестиционных продуктов продолжался на фоне неопределенности относительно процентных ставок, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Хотя халвинг состоялся без больших изменений в цене, запуск нового протокола на блокчейне Bitcoin увеличил активность в сети, но при этом не оказал значительной поддержки цене токена. Этот запуск однако отвлек внимание от халвинга. За последние 24 часа биткоин потерял 0,1% своей стоимости, снизившись до $66,318.6.

Цены на биткоин, как указано, остаются приглушенными из-за стабильного оттока средств из ETF. Согласно данным CoinShares, которые были опубликованы в понедельник, инвестиционные продукты на основе биткоина, включая биржевые фонды, потеряли около 192 миллионов долларов за неделю до 21 апреля. Вследствие снижения интереса после запуска спотовых Bitcoin ETF в начале года, общие объемы торгов также снизились. В частности, американские ETF потеряли 244 миллиона долларов на прошлой неделе, отмечается в отчете CoinShares.

Хотя запуск спотовых ETF привел к рекордным ценам на биткоин в марте, за последний месяц цены оставались в основном в диапазоне от $60 000 до $70 000 из-за, как указано, потери энтузиазма в отношении ETF.

Последние недели, по сообщению, показали устойчивый отток средств из криптовалютных ETF, поскольку рынки стали менее уверенными в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системой США. Снижение процентных ставок остается ключевым фактором для долгосрочного роста криптовалют, поскольку сектор пользуется увеличением спекуляций в высоколиквидной среде.

Перспектива повышения процентных ставок, отраженная в высказываниях ФРС и данных об инфляции, создает менее благоприятную среду для криптовалют.

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Сегодня цены на альткоины держатся немного выше. Некоторые другие криптовалютные токены также несколько поднялись во вторник, но остаются ограниченными из-за отсутствия позитивных сигналов для сектора, пишет издание.

Например, Ethereum, второй по величине токен в мире, потерпел снижение на 1,3%, упав до $3 184,07, тогда как Solana и XRP поднялись на 3,2% и 2,5% соответственно.

Дальнейшее развитие альткоинов было ограничено, поскольку, как указано, многие криптотрейдеры оставались в основном заинтересованными в биткоине.

Хотя цены на криптовалютные токены оставались стабильными, акции криптовалютных компаний продемонстрировали определенный рост в понедельник. Это, как отмечается, стало следствием роста комиссий за транзакции в биткоинах до рекордных уровней, что перечеркнуло влияние халвинга, который обычно уменьшает вознаграждение за майнинг вдвое.

Напомним

Майнеры биткоина заработали рекордный дневной доход в размере $107,7 млн 20 апреля, в день последнего события, связанного с халвингом биткоина, благодаря высоким комиссиям за транзакции, которые платили пользователи, стремившиеся стать частью исторического блока.