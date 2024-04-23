Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото во вторник упали до минимума за две недели из-за уменьшения напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами данных, которые могли повлиять на процентные ставки в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото снизилось почти на 1% до $2306,31 за унцию к 06:16 по Гринвичу (09:16 по Киеву), тогда как фьючерсы на золото в США упали на 1,1% до $2319,80.

"В последние месяцы золото было получателем различных типов покупательских потоков, и теперь один из этих потоков немного иссяк, а спрос на активы-убежища снижается. Инвесторы рассматривают это как возможность зафиксировать определенную прибыль после недавнего (сильного) падения золота", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

В понедельник золото упало более чем на 2%, что стало самым большим однодневным падением за последний год. Это произошло после того, как Иран заявил, что не намерен отвечать на атаку, вероятно, осуществленную израильскими беспилотниками, что ослабило опасения относительно расширения регионального конфликта.

12 апреля золото достигло рекордной стоимости в $2431,29 за унцию.

Главное экономическое внимание на этой неделе будет приковано к данным о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и к разделу о расходах на личное потребление в пятницу.

"Если это произойдет,.. мы можем увидеть дальнейшее продолжение ожидания снижения процентных ставок. Такой сценарий может привести к тому, что цена золота сделает больший шаг назад ... в краткосрочной перспективе с точки зрения альтернативных затрат", - сказал Вотерер.

По данным опроса Reuters, ожидается, что мартовский показатель PCE вырастет на 0,3% месяц к месяцу, не претерпев изменений по сравнению с предыдущим месяцем, и покажет рост на 2,6% в годовом измерении, что является увеличением по сравнению с ростом в 2,5% в феврале.

"Снижение... возможно, также озадачило слабые длинные позиции... подпитывая более значительное падение", - заявил сингапурский банк OCBC.

Цены на спотовое серебро упали на 1,1%, достигнув 26,91 доллара за унцию. Спотовая платина также снизилась в цене на 1,1%, установившись на уровне 908,30 доллара, тогда как палладий потерял 1,8% своей стоимости, опустившись до 990,54 доллара.

Напомним

Менее месяца назад, цены на золото достигли рекордного уровня в $2265 за унцию, поскольку снижение инфляции в США усилило ожидания снижения процентной ставки Федеральным резервом в июне.