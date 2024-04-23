Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

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По словам руководителя МАГАТЭ, Ирану осталось несколько недель до того, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для создания атомной бомбы.
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В ночь на 23 апреля российские войска обстреляли управляемыми ракетами "УМПБ Д-30 СМ" Селидово Донецкой области, повредив по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль.
Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду
Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.
В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала
Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который пытался направить российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передав врагу координаты.
Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf
Прокуратура Германии начала расследование в отношении концерна Knauf в связи с его вероятной причастностью к реконструкции оккупированного россией Мариуполя.
В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия
В результате атаки российского беспилотника на Одессу были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, а также повреждены жилые дома и автомобили.
Рада планирует уволить семь членов Счетной палаты - нардеп
Парламент планирует уволить 7 членов Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий, а не 1, как планировалось ранее.
В Раде планируют рассмотреть законопроект о международном сотрудничестве громад: что предполагается
Законопроект №9450 о международном территориальном сотрудничестве был обновлен несколькими важными изменениями, в частности, расширена сфера его действия на большее количество территорий, разделено сотрудничество на межтерриториальное, трансграничное и транснациональное, запрещено сотрудничество с государством-агрессором, разрешено районным советам и главам военных администраций инициировать сотрудничество, предусмотрен четкий алгоритм реализации совместных проектов, финансируемых за счет ЕС, а также введена детальная процедура согласования соглашений о сотрудничеств.