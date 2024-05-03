Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире", на фоне того, как технологическая компания опубликовала в четверг неутешительные квартальные результаты из-за слабого спроса во второй по величине экономике мира и жесткой конкуренции со стороны Huawei Technologies, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Выручка Apple за три месяца, закончившихся 30 марта, снизилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $90,75 млрд. Продажи iPhone упали на 10,5% до $46 млрд.

Снижение продаж произошло преимущественно за счет азиатского региона. В Большом Китае, охватывающем материк, Гонконг и Тайвань и являющемся основным двигателем роста Apple в последние годы, прибыль за квартал снизилась на 8,1% в годовом исчислении, до $16,4 млрд.

"Я сохраняю отличное видение Китая в долгосрочной перспективе, - сказал Кук во время отчета о прибыли в четверг. - Я не знаю, как проходит каждый квартал и каждая неделя, но в долгосрочной перспективе я имею очень позитивную точку зрения".

Генеральный директор сказал, что в начале этого года у него был "отличный визит" в Китай и что прием нового розничного магазина Apple в Шанхае был "очень теплым".

Но Кук признал продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается Apple в Китае, включая конкурентную среду.

По данным Counterpoint Research, продажи iPhone в Китае за квартал с января по март упали на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку возвращение Huawei напрямую повлияло на сегмент смартфонов премиум-класса в стране. Продажи Huawei выросли на 69,7%, в то время как общий объем продаж смартфонов в Китае за этот квартал вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Хорошая новость заключается в том, что помощь уже в пути, поскольку мы считаем, что сдерживаемый цикл спроса и появление модели iPhone 16 на базе искусственного интеллекта на горизонте должны позволить Apple снова вернуться к росту в Китае с попутным ветром в 25-м финансовом году", - сказал Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, добавив, что развертывание телефонов Huawei 5G и неудачный цикл обновления iPhone 15 были "черным облаком" для Apple.

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В Японии зарегистрировано еще более резкое падение продаж - на 12,7% до 6,3 млрд долларов. В остальном Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано наибольшее снижение выручки в годовом исчислении среди регионов Apple за квартал: падение на 17,2% до $6,7 млрд.

Тем не менее Apple установила рекорд выручки в Индонезии за этот квартал, заявил Кук на пресс-конференции, назвав эту страну Юго-Восточной Азии "одним из многих рынков, где мы по-прежнему видим такой большой потенциал".

Комментарии Кука прозвучали после его визита в Индонезию и Вьетнам в апреле, во время которого он сообщил президенту Индонезии Джоко "Джокови" Видодо, что производитель iPhone "рассмотрит" возможность производства в стране.

Apple также продемонстрировала "сильный двузначный рост" и установила новый рекорд выручки в марте в Индии, сообщил Кук.

"Я рассматриваю Индию как невероятно интересный рынок, и он является для нас основным направлением с точки зрения операционной стороны или цепочки поставок", - сказал он.

Поскольку Китай остается крупнейшим рынком в Азии, несмотря на встречные ветры, американский технологический гигант углубляет связи с ним, одновременно расширяя производство в Юго-Восточной Азии и Индии.

Глубокое изучение ежегодного официального списка поставщиков Apple показывает, что общее количество китайских поставщиков увеличилось до 52 в 2023 году по сравнению с 48 годом ранее, сохраняя позицию страны как крупнейшего источника поставщиков в течение четырех лет подряд.

Сейчас в Китае насчитывается 286 производственных или опытно-конструкторских предприятий, что на 10 больше, чем в прошлом году.

Несмотря на препятствия, в четверг Apple объявила о своем крупнейшем на сегодняшний день плане выкупа акций.

"Учитывая нашу уверенность в будущем Apple и ценность, которую мы видим в наших акциях, наш совет директоров санкционировал выделение дополнительных 110 миллиардов долларов на выкуп акций, - заявил финансовый директор Лука Маэстри в отчете о прибылях и убытках. - Мы также повышаем квартальные дивиденды двенадцатый год подряд".

План обратного выкупа акций вызвал рост акций Apple почти на 7% на расширенных торгах в четверг.

Во время отчета о прибылях и убытках в четверг компания также намекнула на новые выпуски продуктов на основе искусственного интеллекта.

"Мы по-прежнему очень оптимистичны в отношении наших возможностей и генеративного искусственного интеллекта, - сказал Кук. - Мы делаем значительные инвестиции и с нетерпением ждем возможности вскоре поделиться с нашими клиентами некоторыми очень интересными вещами".

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