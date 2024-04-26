Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
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Новая команда министерства обороны Украины столкнулась с мощной информационной атакой и потенциальными грязными медиа-провокациями, вероятно, организованными бывшими поставщиками продовольствия для Вооруженных Сил, которые стремятся восстановить свою монополию на рынке продовольственного обеспечения ВСУ.
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Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА
Двое волонтеров и их сын получили ранения, когда вражеский беспилотник попал в их автомобиль в селе Сотница Казачок Харьковской области после доставки гуманитарной помощи.
В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал
Пятерым мужчинам в Великобритании были предъявлены обвинения в преступной деятельности в пользу России, включая поджоги, мошенничество и попытку вербовки в пользу иностранной разведки, с подозрением на связь с ЧВК "Вагнера".
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Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих
Пропалестинская группа Palestine Legal подала федеральный иск против Колумбийского университета по поводу массовых арестов антивоенных протестующих, выступавших против войны в Газе.
Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия
Двое мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела Белополья Сумской области.