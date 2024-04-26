Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

После того как Apple длительное время доминировала на рынке смартфонов в Китае, Huawei смог восстановить былую силу в последнем квартале, - согласно текущим данным, показатели продаж Huawei на внутреннем рынке КНР выросли более чем вдвое, тогда как Apple проигрывает. Об этом пишет Nikkei Asia, передает УНН.

Детали

Компания Huawei вернулась на вершину китайского рынка, в то время как Apple опустилась на пятое место по объему поставок в крупнейшей экономике Азии.

Huawei продала 11,7 миллиона телефонов и теперь имеет долю рынка 17 процентов. В первом квартале 2023 года этот показатель все еще составлял 10%. Особенного успеха Huawei достигла с Mate 60 Pro, выпущенным прошлым летом. Это устройство использует технологию, которую США пытались не допустить в КНР. В то же время поставки китайских брендов Oppo и Vivo на внутреннем рынке снизились на 14% и 9%.

Apple опустилась с первого места на 5 место, а ее поставки в Китай упали на 25% до около 10 миллионов. Годом ранее Apple все еще была лидером рынка с 20-процентной долей.

Генеральный директор Apple Тим Кук, который недавно посетил Китай по случаю открытия флагманского магазина в Шанхае объявил о расширении центра исследований и разработок Apple, а также подчеркнул важность страны для его компании. Около 17% чистых продаж Apple за октябрь-декабрь приходится на регион Большого Китая, и эта страна является крупнейшим источником поставщиков в общей цепочке поставок компании.

Напомним,

По данным Bank of America (BofA) акции Apple являются "лучшим выбором". В BofA прогнозируют, что в этом году Apple имеет 4 катализатора улучшения уровня доходов, в том числе запуск iPhone 16 с искусственным интеллектом.