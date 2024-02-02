Генеративні функції ШІ від Apple з’являться упродовж 2024 року
Київ • УНН
Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що функції генеративного ШІ стануть доступними для клієнтів пізніше в 2024 році.
Генеральний директор Apple, Тім Кук оголосив, що компанія працює над генеративними програмними функціями AI, які отримають клієнтів "пізніше цього року", передає УНН.
Деталі
Під час квартального звіту про прибутки Apple у четвер у другій половині дня генеральний директор Тім Кук зазначив, що компанія працює над генеративними програмними функціями штучного інтелекту, які стануть доступними клієнтам "пізніше цього року". Це узгоджується зі звітом Марка Гурмана з Bloomberg, який нещодавно заявив, що iOS 18 може стати "найбільшим" оновленням в історії операційної системи.
Дивлячись у майбутнє, ми продовжуватимемо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Це включає в себе штучний інтелект, на який ми продовжуємо витрачати величезну кількість часу і зусиль, і ми раді поділитися деталями нашої поточної роботи в цій галузі пізніше цього року
Аналітики намагалися випитати у Кука більше деталей, але він не надав багато інформації.
Наш modus operandi, так би мовити, завжди полягав у тому, щоб робити роботу, а потім говорити про роботу і не забігати наперед. Тож ми будемо дотримуватися цього принципу. Але у нас є деякі речі, які нас дуже, дуже хвилюють, і про які ми поговоримо пізніше цього року
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