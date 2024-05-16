Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

Компания Samsung высмеивает рекламу с уничтожением музыкальных инструментов от Apple собственной рекламой "UnCrush", сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Samsung услышала, что Apple удалось расстроить многих людей рекламой "Crush", обнародованной на прошлой неделе, которая поместила инструменты, аркадные игры и скульптуры в новый блестящий iPad Pro с OLED-экраном, и, видимо, ей просто пришлось вступить в разговор. В конце концов Apple извинилась, а руководитель сказал, что она "промахнулась", - пишет издание.

В ответ, как отмечается, в аккаунте Samsung Mobile на X опубликовали видео с хэштегом "UnCrush", которое, по сообщению Ad Age, было создано BBH USA и режиссером Zen Pace.

На нем изображена женщина, которая переступает через мусор и разлитую краску, что напоминает конец большого инцидента с гидравлическим прессом Apple, и садится, чтобы напевать и играть ноты на гитаре, чему каким-то образом помогают ноты, отображаемые на ее Galaxy Tab S9, и мощность Galaxy AI.

"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов