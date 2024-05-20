Apple планирует выпустить более тонкий iPhone

Технологический гигант Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone которая, вероятно, будет выпущена до 2025 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Потенциальная более тонкая версия, вероятно, будет стоить дороже, чем iPhone Pro Max от Apple, и ожидается, что она будет представлена вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, говорится в отчете.

Сообщается, что компания все еще тестирует различные конструкции для устройства под кодовым названием D23, которое может иметь процессор последнего поколения Apple, предположительно под названием A19.

Кроме этого, Apple также планирует отказаться от своей менее дорогой модели iPhone Plus и намерена выпустить более дешевый iPhone, преемник своего iPhone SE весной 2025 года.

Ожидаемое обновление подчеркивает потребность Apple улучшить iPhone, самый популярный продукт компании, поскольку он борется с жесткой конкуренцией со стороны Honor и Huawei в Китае и Samsung на глобальном рынке.

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