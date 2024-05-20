Apple планирует выпустить более тонкий iPhone

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Apple планирует выпустить более тонкую и дорогую модель iPhone под кодовым названием D23 вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, одновременно сняв с производства более дешевый iPhone Plus и выпустив новый iPhone SE весной 2025 года.
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Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики
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20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря
Сегодня, 20 мая, все жители нашей планеты могут присоединиться к празднованию события, посвященного насекомым, которые играют важную роль в экосистеме Земли - Всемирному дню пчел.
Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню
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Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки
Россия перебросила треть своих стратегических бомбардировщиков, включая 12 самолетов Ту-95МС и 13 Ту-22М3, на аэродром Оленя в Мурманской области, согласно спутниковым снимкам, проанализированным аналитиками Defense Express.
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали
Европейский Союз выводит весь персонал из своей военной тренировочной миссии EUTM в Мали, что знаменует собой завершение миссии, которая с 2013 года подготовила более 20 000 военнослужащих Вооруженных сил Мали.