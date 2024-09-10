Apple програла у суді ЄС справу про податкові пільги на 13 млрд євро

Компанія Apple програла у вищому суді ЄС справу на 13 мільярдів євро, пише УНН з посиланням на Euronews.

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"Європейський суд дійшов висновку, що компанія понад 20 років незаконно користувалася податковими пільгами ЄС - завдяки угоді з ірландською владою, приписувала переважну частину прибутку з продажу в Європі "головному офісу", завдяки чому податкова ставка у 2014 році становила 0,005%", - пише видання.

"Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія має відшкодувати", - ідеться у заяві суду.

Тепер компанії, як вказано, доведеться заплатити до скарбниці Ірландії 13 млрд євро, а можливо й більше, із відсотками та витратами. Це приблизно стільки, скільки компанія виручила за продаж комп'ютерів Mac по всьому світу за два квартали. В очікуванні рішення цю суму було заарештовано та поміщено на ескроу-рахунок.

Перемога над Apple - один із двох сьогоднішніх тріумфів у боротьбі Брюсселя з великими технологічними компаніями. 10 вересня стало відомо, що Google програла апеляцію у антимонопольній справі. Європейський суд ухвалив, що компанія дійсно просуває власний сервіс порівняння цін Google Shopping у пошуковій системі, утискуючи конкурентів, зазначає видання.

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Це, як зауважується, подвійна перемога єврокомісара з питань конкуренції та заступника голови Єврокомісії Маргрет Вестагер, чий термін на посаді закінчується наприкінці цього року.

За позови Маргрет Вестагер проти великих - і переважно американських - транснаціональних корпорацій, таких як Starbucks, Fiat Chrysler та Amazon, колишній президент Дональд Трамп назвав її "податкової леді" ЄС.

Ця справа, як повідомляється, є незвичайною і суперечливою спробою Брюсселя втрутитися в податкову політику, яка зазвичай визначається столицями країн. Зазвичай ЄС втручається лише у тому разі, якщо податкові пільги порушують внутрішній ринок блоку.

Попри мільярди, які Ірландія має отримати за рішенням суду, Дублін, як зазначається, виступив проти позову Єврокомісії. Завдяки різним пільгам, країна змогла залучити мільярдні інвестиції та стала європейським центром для багатьох американських технологічних компаній.

Під час процесу Apple стверджувала, що невинна, оскільки її філії в Ірландії не ведуть власних розробок, а всі податки вона вже сплатила до США.

"Європейська комісія намагається змінити правила заднім числом і проігнорувати той факт, що, як того вимагає міжнародне податкове право, наш дохід уже оподатковувався в США", - заявили в компанії, наголосивши, що вона є одним із найбільших платників податків у світі.