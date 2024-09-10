Компания Apple проиграла в высшем суде ЕС дело на 13 миллиардов евро, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

«Европейский суд пришел к выводу, что компания более 20 лет незаконно пользовалась налоговыми льготами ЕС - благодаря соглашению с ирландскими властями, приписывала большую часть прибыли с продаж в Европе «головному офису», благодаря чему налоговая ставка в 2014 году составляла 0,005%», - пишет издание.

«Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна возместить», - говорится в заявлении суда.

Теперь компании, как указано, придется заплатить в казну Ирландии 13 млрд евро, а возможно и больше, с процентами и расходами. Это примерно столько, сколько компания выручила за продажу компьютеров Mac по всему миру за два квартала. В ожидании решения эта сумма была арестована и помещена на эскроу-счет.

Победа над Apple - один из двух сегодняшних триумфов в борьбе Брюсселя с крупными технологическими компаниями. 10 сентября стало известно, что Google проиграла апелляцию по антимонопольному делу. Европейский суд постановил, что компания действительно продвигает собственный сервис сравнения цен Google Shopping в поисковой системе, ущемляя конкурентов, отмечает издание.

Суд ЄС залишив у силі рекордний штраф Google на суму 2,4 млрд євро

Это, как отмечается, двойная победа еврокомиссара по вопросам конкуренции и заместителя председателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер, чей срок на должности истекает в конце этого года.

За иски Маргрет Вестагер против крупных - и преимущественно американских - транснациональных корпораций, таких как Starbucks, Fiat Chrysler и Amazon, бывший президент Дональд Трамп назвал ее «налоговой леди» ЕС.

Это дело, как сообщается, является необычной и противоречивой попыткой Брюсселя вмешаться в налоговую политику, которая обычно определяется столицами стран. Обычно ЕС вмешивается только в том случае, если налоговые льготы нарушают внутренний рынок блока.

Несмотря на миллиарды, которые Ирландия должна получить по решению суда, Дублин, как отмечается, выступил против иска Еврокомиссии. Благодаря различным льготам, страна смогла привлечь миллиардные инвестиции и стала европейским центром для многих американских технологических компаний.

Во время процесса Apple утверждала, что невиновна, поскольку ее филиалы в Ирландии не ведут собственных разработок, а все налоги она уже уплатила в США.

«Европейская комиссия пытается изменить правила задним числом и проигнорировать тот факт, что, как того требует международное налоговое право, наш доход уже облагался налогом в США», - заявили в компании, подчеркнув, что она является одним из крупнейших налогоплательщиков в мире.