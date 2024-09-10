Суд ЕС оставил в силе рекордный штраф Google на сумму 2,4 млрд евро

Европейский суд оставил в силе рекордный штраф в размере 2,4 миллиарда евро, наложенный на Google за антиконкурентное продвижение сервиса Shopping, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Это, как отмечается, одна из двух побед главы антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер в ее борьбе с крупными технокомпаниями: судьи также согласились с ней в деле на 13 млрд евро, связанном с низкими налоговыми платежами Apple в Ирландии.

В 2017 году Еврокомиссия обвинила Google в том, что он отдает предпочтение результатам собственного сервиса сравнения цен Google Shopping в результатах поиска, ограничивая конкурентов.

Google и ее материнской компании Alphabet было предписано выплатить штраф, который на тот момент был крупнейшим из когда-либо наложенных Еврокомиссией в рамках ее жестких антимонопольных полномочий.

Google не удалось оспорить это решение в Европейском суде общей юрисдикции, после чего компания подала апелляцию в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС.

«В свете особенностей рынка и конкретных обстоятельств дела поведение Google было дискриминационным и не подпадало под рамки конкуренции по существу», - заявили судьи, отклонив апелляцию Google и ее материнской компании Alphabet.

Google показывал результаты поиска своего сервиса сравнения цен первыми, используя привлекательную визуальную и текстовую информацию, тогда как результаты конкурентов располагались ниже в виде обычных ссылок, заявила Еврокомиссия.

Постановление подтверждает консультативное заключение Джулиана Кокотта, одного из генеральных адвокатов суда, который в январе заявил, что штраф должен быть оставлен в силе.

Google «использовал свое доминирующее положение на рынке услуг общего поиска, чтобы отдать предпочтение своему собственному сервису сравнения цен», - говорилось в его заключении.

Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google