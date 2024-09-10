Суд ЄС залишив у силі рекордний штраф Google на суму 2,4 млрд євро

Європейський суд залишив чинний рекордний штраф обсягом 2,4 мільярда євро, накладений на Google за антиконкурентне просування сервісу Shopping, пише УНН з посиланням на Euronews.

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Це, як зазначається, одна з двох перемог очільника антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер у її боротьбі з великими технокомпаніями: судді також погодилися з нею у справі на 13 млрд євро, пов'язану з низькими податковими платежами Apple в Ірландії.

У 2017 році Єврокомісія звинуватила Google у тому, що він віддає перевагу результатам власного сервісу порівняння цін Google Shopping у результатах пошуку, обмежуючи конкурентів.

Google і її материнській компанії Alphabet було наказано виплатити штраф, який на той момент був найбільшим з колись накладених Єврокомісією в межах її жорстких антимонопольних повноважень.

Google не вдалося оскаржити це рішення в Європейському суді загальної юрисдикції, після чого компанія подала апеляцію до Європейського суду, найвищої судової інстанції ЄС.

"У світлі особливостей ринку та конкретних обставин справи поведінка Google була дискримінаційною і не підпадала під рамки конкуренції по суті", - заявили судді, відхиливши апеляцію Google та її материнської компанії Alphabet.

Google показував результати пошуку свого сервісу порівняння цін першими, використовуючи привабливу візуальну та текстову інформацію, тоді як результати конкурентів розташовувалися нижче у вигляді звичайних посилань, заявила Єврокомісія.

Постанова підтверджує консультативний висновок Джуліана Кокотта, одного з генеральних адвокатів суду, який у січні заявив, що штраф має бути залишений у силі.

Google "використовував своє домінуюче становище на ринку послуг загального пошуку, щоб віддати перевагу своєму власному сервісу порівняння цін", - йшлося у його висновку.

Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google