Apple готує сюрприз: нові Mac з процесорами M4 вже цього тижня
Київ • УНН
Apple анонсувала "захоплюючий тиждень" для Mac через пресс-реліз. Очікується представлення нових Mac mini, iMac та MacBook Pro з процесорами M4.
Тривалий час ходять чутки про нові Mac з процесорами M4. Зовсім нещодавно компанія Apple оголосила, що представить нові продукти через пресс-реліз.
Пише УНН з посиланням на сторінку старшого віце-президента Apple з маркетингу в соцмережі Х.
Деталі
Представник Apple Грег Джозвяк оголосив у X Twitter "захоплюючий тиждень" нових Mac. Він натякнув на швидку появу пристроїв на базі процесорів M4. Повідомляється, що в жовтні цього року Apple, ймовірно, не буде організовувати масштабний запуск продукту.
Довідка
Зазвичай Apple обирає спеціальну подію або прес-реліз для різних оголошень щодо Mac. Однак цей тиждень, здається, буде іншим, насичений оголошеннями, що є досить унікальним для Apple.
Перші пристрої з процесорами M4
Чутки вказують на те, що Apple готова представити перші комп'ютери M4. Очікуються нові моделі Mac mini, iMac та MacBook Pro.
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Вони будуть оснащені чіпом M4, який ми вже отримали на початку цього року в моделях iPad Pro. У старших моделях MacBook Pro будуть використовуватися чіпи M4 Pro і M4 Max, а Mac mini також отримає M4 Pro.
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