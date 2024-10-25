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Apple готує сюрприз: нові Mac з процесорами M4 вже цього тижня

Київ • УНН

 • 11208 перегляди

Apple анонсувала "захоплюючий тиждень" для Mac через пресс-реліз. Очікується представлення нових Mac mini, iMac та MacBook Pro з процесорами M4.

Apple готує сюрприз: нові Mac з процесорами M4 вже цього тижня

Тривалий час ходять чутки про нові Mac з процесорами M4. Зовсім нещодавно компанія Apple оголосила, що представить нові продукти через пресс-реліз.

Пише УНН з посиланням на сторінку старшого віце-президента Apple з маркетингу в соцмережі Х.

Деталі

Представник Apple Грег Джозвяк оголосив у X Twitter "захоплюючий тиждень" нових Mac. Він натякнув на швидку появу пристроїв на базі процесорів M4. Повідомляється, що в жовтні цього року Apple, ймовірно, не буде організовувати масштабний запуск продукту.

Довідка

Зазвичай Apple обирає спеціальну подію або прес-реліз для різних оголошень щодо Mac. Однак цей тиждень, здається, буде іншим, насичений оголошеннями, що є досить унікальним для Apple.

Перші пристрої з процесорами M4

Чутки вказують на те, що Apple готова представити перші комп'ютери M4. Очікуються нові моделі Mac mini, iMac та MacBook Pro.

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Вони будуть оснащені чіпом M4, який ми вже отримали на початку цього року в моделях iPad Pro. У старших моделях MacBook Pro будуть використовуватися чіпи M4 Pro і M4 Max, а Mac mini також отримає M4 Pro.

Нагадаємо

Apple представила новий iPad mini з підтримкою Apple Intelligence та Pencil Pro.

Буде швидшим, а ще матиме нову кнопку і новий колір: Apple презентувала новий iPhone 16.

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