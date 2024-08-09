Киев • УНН
Apple внесла изменения в политику App Store в ЕС, позволив разработчикам продвигать предложения непосредственно в приложениях. Введены новые сборы: 5% за привлечение пользователей и 10% за розничные услуги в течение первого года.
После расследования Комиссии ЕС, компания Apple внесла значительные изменения в свою политику в отношении магазинов приложений в Европейском Союзе.
Пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
В четверг (8 августа) компания Apple изменила свою политику в Европейском Союзе. Новая политика позволяет разработчикам продвигать предложения и взаимодействовать с клиентами непосредственно из своих приложений, предоставляя пользователям больше гибкости и выбора.
Изменение сопровождается двумя новыми сборами.
Речь идет о 5% сборе за привлечение новых пользователей, а также 10%-ом - за розничные услуги для любой продажи, осуществленной в течение первых 12 месяцев после установки приложения на платформе.
Сейчас Apple взимает три вида комиссий:
основная технология - для менее, чем 1% приложений;
снижена комиссия за все цифровые товары и услуги, продаваемые через App Store;
дополнительная комиссия за платежи и коммерческие услуги.
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Дополнение
Две новые комиссии заменят сниженную комиссию за все цифровые товары и услуги, продаваемые через App Store.
Справочно
Ранее в ЕС критиковали комиссию, которую Apple взимает за содействие разработчикам через App Store в первичном привлечении нового клиента. Звучали заявления, что соответствующая комиссия выходит за пределы строго необходимого.
Обвинение против Apple - является первым, выдвинутым Комиссией ЕС, в рамках знакового Закона о цифровых рынках, который имеет целью ограничить власть крупных технологий. Нарушение может привести к штрафу в размере до 10% от глобального годового оборота компании.
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