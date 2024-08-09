После расследования Комиссии ЕС, компания Apple внесла значительные изменения в свою политику в отношении магазинов приложений в Европейском Союзе.

Пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

В четверг (8 августа) компания Apple изменила свою политику в Европейском Союзе. Новая политика позволяет разработчикам продвигать предложения и взаимодействовать с клиентами непосредственно из своих приложений, предоставляя пользователям больше гибкости и выбора.

Изменение сопровождается двумя новыми сборами.

Речь идет о 5% сборе за привлечение новых пользователей, а также 10%-ом - за розничные услуги для любой продажи, осуществленной в течение первых 12 месяцев после установки приложения на платформе.

Сейчас Apple взимает три вида комиссий:

основная технология - для менее, чем 1% приложений;

снижена комиссия за все цифровые товары и услуги, продаваемые через App Store;

дополнительная комиссия за платежи и коммерческие услуги.

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Дополнение

Две новые комиссии заменят сниженную комиссию за все цифровые товары и услуги, продаваемые через App Store.

Справочно

Ранее в ЕС критиковали комиссию, которую Apple взимает за содействие разработчикам через App Store в первичном привлечении нового клиента. Звучали заявления, что соответствующая комиссия выходит за пределы строго необходимого.

Обвинение против Apple - является первым, выдвинутым Комиссией ЕС, в рамках знакового Закона о цифровых рынках, который имеет целью ограничить власть крупных технологий. Нарушение может привести к штрафу в размере до 10% от глобального годового оборота компании.

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