По оценкам аналитиков, если соглашение будет отменено, прибыль производителя iPhone может сократиться на 20 миллиардов долларов.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Сделка Apple с Google может оказаться под угрозой после того, как суд США постановил, что поисковый гигант, который принадлежит Alphabet, связан с незаконной монополией.

Потенциальное средство правовой защиты для Google, чтобы избежать антимонопольных действий, может включать расторжение соглашения, которое делает поисковую систему по умолчанию на устройствах Apple.

По данным аналитиков Morgan Stanley, Google ежегодно платит Apple 20 миллиардов долларов за эту привилегию, что эквивалентно 36% дохода от рекламы от поиска, выполненного через браузер Safari. По оценкам аналитиков, если сделка сорвется, прибыль производителя iPhone может упасть на 4-6%.

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Договор действует по крайней мере до сентября 2026 года, и Apple имеет право в одностороннем порядке продлить его еще на два года, сообщили СМИ в мае со ссылкой на документ, представленный Министерством юстиции в антимонопольном деле.

Также Apple будет иметь несколько вариантов, в частности предлагать клиентам альтернативы, такие как Microsoft Bing для клиентов, или, возможно, новый поисковый продукт на базе OpenAI.

Аналитики сходятся во мнении, что это решение ускорит переход Apple к поисковым сервисам на основе искусственного интеллекта.

Компания заявила, что также ведет переговоры с Google о добавлении чат-бота Gemini, а также планирует добавить другие модели ИИ.

Apple также обновляет Siri с помощью технологии искусственного интеллекта, предоставляя ей больше контроля для выполнения задач, которые ранее оказались сложными, например написание электронных писем и взаимодействие с сообщениями.

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