Группа Цукерберга Meta получила огромную прибыль благодаря бурному рекламному бизнесу. Финансовые руководители группы Facebook обещают, что гонорары будут направлены на развитие искусственного интеллекта. Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Стабильный доход от рекламы дал Meta удивительно высокий квартальный результат. Компания получила чуть более 39 миллиардов долларов дохода, что на 22% больше, чем год назад, и около 13,5 миллиардов долларов прибыли, - это на 73 процента больше. Масштаб и деньги дают возможность делать большие ставки, которыми Цукерберг славится.

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Во время отчета о прибыли Meta финансовый директор Сьюзен Ли заявила инвесторам, что финансовая прибыль от последних инвестиций в искусственный интеллект «прибудет в течение более длительного периода времени». Цукерберг обещает, что к концу года помощник Meta AI станет самым используемым в мире.

Справочно

Генератор прибыли Meta - бесплатный ИИ будущего

В отличие от конкурентов, таких как Google, Meta предлагает свой собственный ИИ «Llama» в виде «открытого кода», где программный код находится в свободном доступе. Компания надеется, что это позволит создать собственную экосистему программного обеспечения, которая теснее привяжет пользователей к собственным онлайн-сетям. Meta представила последнюю версию Llama несколько дней назад.

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Сейчас Meta уже готовится усовершенствовать Llama 4, которую Цукерберг хочет сделать лучшей моделью в отрасли, когда она выйдет в следующем году.

Инвестиции в группу производства очков EssilorLuxottica

Относительно недавних переговоров об инвестициях Meta в окулярного гиганта EssilorLuxottica: Цукерберг ничего не сказал об инвестициях, но сказал, что он рад создавать «будущие поколения очков искусственного интеллекта».

Новаторская гарнитура виртуальной реальностиНоваторская гарнитура виртуальной реальности

Хотя метавселенная, похоже, отошла на второй план у Meta в последние кварталы, Цукерберг упомянул, что продажи Quest 3 превышают ожидания компании, хотя он и не уточнил, какие именно это были ожидания. Источники сообщают, что более дешевая версия гарнитуры будет анонсирована на конференции Connect в сентябре.

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