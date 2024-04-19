Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ

Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием 175 миллиардов долларов, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, в этом году Цукерберг заработал 47,3 миллиарда долларов, а Маск потерял 55,2 миллиарда долларов. Этот спад сбросил Маска с пьедестала самого богатого человека в мире на четвертое место в списке самых богатых людей мира, пишет издание.

Изменения в состоянии были вызваны ростом акций Meta Platforms и падением акций Tesla, отмечает издание. Акции Meta Platforms с начала года, как указано, выросли на 43%, а Tesla упали почти на 40%.

По данным Bloomberg, почти зеркальное отражение динамики цен на акции помогло Марку Цукербергу опередить Илона Маска и стать третьим самым богатым человеком в мире.

По состоянию на среду состояние Марка Цукерберга составляло 175 миллиардов долларов, лишь немного обгоняя состояние Маска, составлявшее 174 миллиарда долларов. В четверг этот разрыв должен был увеличиться, пишет издание, на фоне того, как акции Tesla показывали падение до нового 52-недельного минимума, а акции Meta Platforms поднимались до исторических максимумов.

Маск опережает по состоянию Билла Гейтса со 149 миллиардами долларов, а Цукерберг отстает от состояния Джеффа Безоса в 203 миллиарда долларов и Бернара Арно с состоянием в 221 миллиард долларов.

Хорошие результаты прибыли за четвертый квартал, новые дивиденды и растущий энтузиазм инвесторов относительно влияния искусственного интеллекта на основной бизнес Meta Platforms резко контрастируют с замедлением роста продаж Tesla, снижением прибыли и "изменением тезисов" по роботакси в Tesla, отмечает издание.

Дополнение

Источник богатства Цукерберга сконцентрирован в акциях Meta Platforms. Сооснователю Facebook принадлежит около 13% компании, занимающейся социальными сетями. Это контрастирует с Маском, который имеет множество бизнес-проектов, приносящих ему состояние, включая Tesla, SpaceX и X, пишет издание.

Маск и Цукерберг в прошлом были в разногласиях друг с другом, кульминацией которых стало то, что в прошлом году оба согласились драться в клетке. Боя так и не произошло.