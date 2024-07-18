Японские СМИ обвиняют Google и Microsoft в нарушении авторских прав из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Японские СМИ выдвинули обвинения в адрес американских технологических гигантов, таких как Google и Microsoft, заявив, что их поисковые системы на основе искусственного интеллекта могут нарушать авторские права.

По данным, эти системы часто используют информацию с сайтов без надлежащего разрешения, что может приводить к недостоверным ответам на запросы пользователей и нарушать права на интеллектуальную собственность.

Особое внимание было обращено на так называемый «поиск без кликов», когда пользователям показываются содержимое статей без необходимости перехода на исходный сайт. Это, по словам японских медиа, может привести к уменьшению трафика для информационных организаций и негативно повлиять на их деятельность, угрожая демократии.

Дополнительно, было выражено беспокойство относительно возможных неточностей в ответах, созданных поисковыми системами искусственного интеллекта, которые могут вызвать недоверие к информационным источникам и нарушить доверие общественности.

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии