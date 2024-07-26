Американская компания OpenAI тестирует поисковик SearchGPT, который будет сочетать модели искусственного интеллекта и информацию из интернета. Разработку планируют интегрировать с ChatGPT. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт компании.

Детали

Мы тестируем SearchGPT, прототип новых функций поиска, созданных для сочетания мощности наших моделей ИИ с информацией из интернета, чтобы предоставлять вам быстрые и своевременные ответы из четких и релевантных источников. Мы запускаем для небольшой группы пользователей и издателей, чтобы получить отзывы - говорят в OpenAI.

В компании отметили, что хотя этот прототип является временным, в будущем планируют интегрировать лучшие из этих функций непосредственно в ChatGPT.

Чтобы получить ответы в Интернете, требуется много усилий, часто требуя нескольких попыток, чтобы получить соответствующие результаты. Мы верим, что благодаря расширению разговорных возможностей наших моделей с помощью информации в Интернете в режиме реального времени поиск того, что вы ищете, может быть быстрее и легче - говорится в сообщении.

Ожидается, что SearchGPT будет быстро и непосредственно отвечать вопросы, предоставляя актуальную информацию из Интернета, предоставляя четкие ссылки на соответствующие источники.

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Дополнение

В OpenAI, подчеркивают, что пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с лицом, создавая общий контекст для каждого запроса.

Поиск искусственного интеллекта станет одним из ключевых способов навигации в Интернете, и сегодня чрезвычайно важно, чтобы эта технология была построена таким образом, чтобы ценить, уважать и защищать журналистику и издателей. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с OpenAI в этом процессе и создадим новый способ для читателей открыть для себя Атлантику - подчеркнул генеральный директор The Atlantic Николас Томпсон.

Отмечается, что SearchGPT разработан, чтобы помочь пользователям связаться с издателями, четко цитируя их и ссылаясь на них во время поиска.

Все ответы имеют четкий, встроенный, названный источник и ссылки, чтобы пользователи знали, откуда поступает информация, и могли быстро получить еще больше результатов на боковой панели со ссылками на источники.

Напомним

OpenAI представила GPT-4o Mini - более доступную версию GPT-4 для разработчиков. Модель поддерживает текст и изображения, а в будущем будет обрабатывать видео и аудио, заменяя GPT-3.5 в ChatGPT.