Американский судья постановил, что Google действовал незаконно для поддержания монополии на рынке онлайн-поиска и связанной с ним рекламы. Это решение может изменить подходы технологических гигантов к ведению бизнеса в будущем, пишет ВВС, передает УНН.

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Иск против Google подало Министерство юстиции США, которое обвинило компанию в контроле около 90% рынка онлайн-поиска.

В своем решении окружной судья Амет Мехта отметил, что Google тратил миллиарды долларов, чтобы обеспечить себе статус поисковой системы по умолчанию на смартфонах и в браузерах.

"Google является монополистом и действовал соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию", - написал судья Мехта в своем постановлении.

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