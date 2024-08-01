Компания Google выпустила три новых «открытых» генеративных модели ИИ, утверждая, что они более безопасны. Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

Google заявил о выпуске обновления ИИ, - речь идет о новых «открытых» моделях искусственного интеллекта, которые ориентированы безопасность.

Дополнение к семейству генеративных моделей Gemma 2 от Google.



Новые модели, Gemma 2 2B, ShieldGemma и Gemma Scope, предназначены для различных приложений и случаев использования, но их объединяет общая направленность на безопасность. Google не предоставляет исходный код Gemini, который используется в собственных продуктах Google, а также доступен для разработчиков. Зато Gemma - это попытка Google укрепить «доброжелательное отношение к сообществу разработчиков», пишет издание.

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Gemma 2 2B - это легкая модель для генерации анализа текста;

Может быть загружена из таких источников, как библиотека моделей Vertex AI Google, платформа Kaggle, набор инструментов Google AI Studio.

ShieldGemma - это набор «классификаторов безопасности», которые пытаются выявить токсичность, например, вражду, преследование и откровенный контент сексуального характера.

Построенный на основе Gemma 2, ShieldGemma можно использовать для фильтрации подсказок к генеративной модели, а также контента, который создает модель.

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Gemma Scope позволяет разработчикам «приблизить» определенные точки в модели Gemma 2 и сделать ее внутреннюю работу более понятной.

[Gemma Scope состоит из] специализированных нейронных сетей, которые помогают нам распаковывать плотную, сложную информацию, обрабатываемую Gemma 2, расширяя ее до формы, которую легче анализировать и понимать. - сообщают специалисты Google в своем блоге

Изучая эти расширенные представления, можно понять, как Gemma 2 выявляет закономерности, обрабатывает информацию и, в конце концов, делает прогнозы, информирует компания.

Дополнение

Открытые модели расширяют доступность генеративного искусственного интеллекта для небольших компаний, исследователей, некоммерческих организаций и индивидуальных разработчиков, говорится в отчете Google.

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