Google представил три новые 'открытые' модели ИИ: Gemma 2 2B, ShieldGemma и Gemma Scope. Эти модели ориентированы на безопасность и предназначены для различных приложений, расширяя доступность генеративного ИИ.
Компания Google выпустила три новых «открытых» генеративных модели ИИ, утверждая, что они более безопасны. Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.
Детали
Google заявил о выпуске обновления ИИ, - речь идет о новых «открытых» моделях искусственного интеллекта, которые ориентированы безопасность.
Новые модели, Gemma 2 2B, ShieldGemma и Gemma Scope, предназначены для различных приложений и случаев использования, но их объединяет общая направленность на безопасность. Google не предоставляет исходный код Gemini, который используется в собственных продуктах Google, а также доступен для разработчиков. Зато Gemma - это попытка Google укрепить «доброжелательное отношение к сообществу разработчиков», пишет издание.
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Может быть загружена из таких источников, как библиотека моделей Vertex AI Google, платформа Kaggle, набор инструментов Google AI Studio.
Построенный на основе Gemma 2, ShieldGemma можно использовать для фильтрации подсказок к генеративной модели, а также контента, который создает модель.
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[Gemma Scope состоит из] специализированных нейронных сетей, которые помогают нам распаковывать плотную, сложную информацию, обрабатываемую Gemma 2, расширяя ее до формы, которую легче анализировать и понимать.
Изучая эти расширенные представления, можно понять, как Gemma 2 выявляет закономерности, обрабатывает информацию и, в конце концов, делает прогнозы, информирует компания.
Дополнение
Открытые модели расширяют доступность генеративного искусственного интеллекта для небольших компаний, исследователей, некоммерческих организаций и индивидуальных разработчиков, говорится в отчете Google.
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