AMD объявила о доходах за второй квартал 2024 года, и самым ярким моментом стало следующее: почти половина продаж компании теперь приходится на продукцию для центров обработки данных - не чипы для персональных компьютеров, не игровые консоли, не встроенные чипы для промышленности или транспортных средств, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Бизнес компании по центрам обработки данных показал удвоение в результатах за один год, и рост этого квартала был в основном обусловлен одним чипом: ускорителем AMD Instinct MI300, который конкурирует с печально известным ИИ-чипом H100 от Nvidia", - пишет издание.

По словам генерального директора Лизы Су, продажи чипа AMD только что превысили 1 миллиард долларов за один квартал, что выше предыдущего рубежа в 1 миллиард долларов с момента его дебюта в декабре 2023 года. AMD заявляет, что ее серверные процессоры Epyc также внесли свой вклад.

"Похоже, AMD следует тем же путем, что и сама Nvidia, которая так феноменально нажилась на Nvidia H100, что теперь будет выпускать новые чипы ИИ каждый год, ускоряя все свои исследования и разработки, чтобы оставаться впереди, сосредоточив свой бизнес на продукте, который настолько популярен, что не задерживается на полках", - пишет издание.

AMD, как указано, также планирует выпускать новые ИИ-чипы ежегодно: MI325X выйдет в четвертом квартале этого года, MI350 - в 2025 году, а MI400 - в 2026 году, - повторила компания в своем отчете о доходах. Лиза Су сказала, что MI350 должен быть "очень конкурентоспособным" с Blackwell от Nvidia, который она представила в марте как "самый мощный чип в мире" для ИИ и недавно начала предоставлять образцы покупателям.

По MI300, Лиза Су указала, что все еще продается столько, сколько AMD может сделать. Несмотря на улучшения в цепочке поставок, "поставки останутся ограниченными до 2025 года".

Nvidia имеет огромное преимущество перед AMD, и, несмотря на удвоение в этом году, бизнес AMD в сфере центров обработки данных, как указано, составляет лишь малую часть от размера Nvidia - 2,8 млрд долларов за квартал против 22,6 млрд долларов за квартал у Nvidia, которая также только что достигла рекордных результатов в сфере центров обработки данных.

"Что все это означает для геймеров на ПК и других, кто ищет новые чипы? Вполне возможно, что нарастающая волна поднимает все лодки - каждая новая архитектура графического процессора, которая финансируется за счет вырученных на ИИ долларов, может быть передана для других задач, обеспечивая более быстрые улучшения, чем раньше. Но, по крайней мере, в 2024 году энтузиазм относительно ИИ, похоже, означает отсутствие новых графических процессоров для геймеров", - говорится в публикации.

Тем не менее, как сообщается, в прошлом квартале производство центральных и графических процессоров персональных компьютеров AMD повысилось, а не снизилось. Процессоры Ryzen показали рост на 49% в годовом исчислении и немного выросли в квартальном исчислении, и хотя продажи PlayStation и Xbox снизились на 59%, AMD заявила, что ее графические процессоры Radeon 6000 на самом деле увеличили продажи в годовом исчислении.

При этом, как указано, AMD отмечает, что существует более 100 различных "платформ", которые готовы поставлять с чипами Ryzen AI 300 Strix Point.

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