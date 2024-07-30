Компания Meta внедряет инструмент, который позволит пользователям создавать индивидуальных чат-ботов. Это поможет взаимодействовать с подписчиками и выполнять ряд других задач.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Meta Platforms Inc. позволит пользователям создавать собственные чат-боты на основе искусственного интеллекта и добавлять их в свои профили.

Новая функция под названием «AI Studio», как пишет издание, позволяет разработчикам с профессиональными аккаунтами настраивать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые могут отвечать на типичные вопросы от своих подписчиков.

В Instagram тестують рекламу, яку не можна пропустити

Более широкий мир пользователей Instagram смогут создавать тематических чат-ботов. Например, о еде или домашних животных и прочее. Соответствующие функции станут доступными для более широкой аудитории в ближайшие недели.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта.