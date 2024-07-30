Киев • УНН
Meta внедряет инструмент AI Studio для создания персонализированных чат-ботов в Instagram. Пользователи смогут разрабатывать ботов для взаимодействия с подписчиками и выполнения различных задач.
Компания Meta внедряет инструмент, который позволит пользователям создавать индивидуальных чат-ботов. Это поможет взаимодействовать с подписчиками и выполнять ряд других задач.
Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Meta Platforms Inc. позволит пользователям создавать собственные чат-боты на основе искусственного интеллекта и добавлять их в свои профили.
Новая функция под названием «AI Studio», как пишет издание, позволяет разработчикам с профессиональными аккаунтами настраивать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые могут отвечать на типичные вопросы от своих подписчиков.
В Instagram тестують рекламу, яку не можна пропустити4 июня 2024, 17:50 • 102071 просмотр
Более широкий мир пользователей Instagram смогут создавать тематических чат-ботов. Например, о еде или домашних животных и прочее. Соответствующие функции станут доступными для более широкой аудитории в ближайшие недели.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что в Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта.