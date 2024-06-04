В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  70440 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  104344 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  105779 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  104029 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  74567 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  119349 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  63955 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60961 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115368 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118108 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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3 июня 2024, 10:13  •  181891 просмотра
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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  168440 просмотра

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Instagram тестирует рекламу с таймерами обратного отсчета, которые заставляют пользователей просматривать всю рекламу, прежде чем переходить к просмотру другого контента, похожего на рекламу на YouTube.

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В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

Российские войска установили старые баржи вдоль Керченского моста в оккупированном Крыму, чтобы защитить сооружение от украинских морских беспилотников, а также перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь.

Война •   •  10030 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Президент Украины Владимир Зеленский дал указания по подготовке к важнейшим встречам и принятию решений в июне,включая мирный саммит, отношения с ЕС, позиции на передовой и внутреннее производство, чтобы обеспечить благоприятные результаты для Украины.

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Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко в Кракове и заявил, что необходимо остановить "украинизацию" Польши.

политика •   •  11663 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента

Эксперт также напомнил Миките скандальное заявление за неделю до начала полномасштабного вторжения россии. Тогда на праздновании Дня единства глава Закарпатья сказал, что "население россии – это наши братья".

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Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента

Азаров, Курченко и Табачник: Канада ввела санкции против ряда чиновников времен Януковича

Канада ввела экономические санкции в отношении бывших украинских политиков и чиновников, связанных с президентом Виктором Януковичем.

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Азаров, Курченко и Табачник: Канада ввела санкции против ряда чиновников времен Януковича

Повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта: оккупанты совершили 14 ударов дронами-камикадзе и применили артиллерию

Никопольский район подвергся 14 ударам беспилотников камикадзе и артиллерийскому обстрелу, в результате которых была повреждена агрофирма и два объекта инфраструктуры.

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Повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта: оккупанты совершили 14 ударов дронами-камикадзе и применили артиллерию

Продовольственная безопасность и освобождение пленных: Bloomberg узнал об основных пунктах саммита мира

Саммит мира направлен на привлечение представителей рф к мирным переговорам, уделяя особое внимание ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению похищенных украинских детей.

Война •   •  11839 просмотра
Продовольственная безопасность и освобождение пленных: Bloomberg узнал об основных пунктах саммита мира

Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору

российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали.

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Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору

Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.

Война •   •  12346 просмотра
Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден