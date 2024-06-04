В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

Instagram тестирует рекламу, которую нельзя пропустить. Такие рекламные объявления сопровождаются таймером обратного отсчета, что не позволяет пользователям просматривать что-то другое, пока не закончится реклама. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление представителя Meta, передает УНН.

Детали

Мы всегда тестируем форматы, которые могут принести пользу рекламодателям. По результатам тестирования мы информируем, будут ли официальные изменения в Instagram - пояснил в разговор с изданием сотрудник Meta.

В издании отмечают, что новая функция сделает Instagram похожим бесплатную версию YouTube, которая требует от пользователей просматривать рекламу перед видео и во время.

Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией

Вероятно, Instagram также рассмотрит возможность пойти по этому пути, учитывая, что с годами он также изменился, чтобы стать больше сетью для обмена видео благодаря таким функциям, как Stories и Reels

Новую функцию "рекламной паузы" изначально заметил пользователь приложения Instagram Дэн Леви, который опубликовал соответствующий скриншот На X. Instagram не позволял сворачивать рекламу. другие пользователи также писали, что иногда замечали эту функцию.

Напомним

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram сообщила, что будет маркировать изображения, которые были сгенерированы ИИ других компаний.