Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией

Instagram вводит несколько новых изменений в своей системе ранжирования, которые позволят небольшим авторам получить большее распространение своего контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

Отмечается, что авторы с большим количеством подписчиков и аккаунты, которые распространяют популярный контент, обычно получают наибольший охват на платформе.

Поэтому сейчас она стремится предоставить всем авторам равные условия с точки зрения охвата с помощью ряда новых изменений, которые будут внедрены в течение следующих нескольких месяцев.

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Instagram готовит новый способ ранжирования рекомендаций показывать соответствующий контент небольшой аудитории, которой он может понравиться. По мере того, как пользователи будут взаимодействовать с контентом, лучший будет показан несколько более широкой аудитории, которая будет со временем увеличиваться.

В компании считают, что это изменение даст всем авторам равные шансы найти свою аудиторию.

Кроме того, если Instagram найдет два или более идентичных сообщений на платформе, он будет рекомендовать только оригинальный контент. Благодаря этому оригинальный контент будет непосредственно заменять репосты в рекомендациях пользователя.

Также Instagram начнет добавлять к репостам маркировку с никнеймом оригинального автора. Маркировка будет видимой для подписчиков аккаунта, который сделает репост.

Дополнение

Кроме того, в Instagram хотят ввести изменения в отношении аккаунтов, которые не создают контент, а репостят работы других пользователей. Так в ближайшие месяцы аккаунты, которые неоднократно публикуют "чужой" контент, который они не создавали и не улучшали, не будут показываться в рекомендациях.

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В то же время в Instagram уверяют, что это изменение не повлияет на то, как он показывает людям контент из аккаунтов агрегаторов, на которые они подписаны.

Напомним

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram сообщила, что будет маркировать изображения, которые были сгенерированы ИИ других компаний.