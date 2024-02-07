У Facebook та Instagram маркуватимуть зображення, створені штучним інтелектом

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram повідомила, що маркуватиме зображення, що були згенеровані ШІ інших компаній. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як зазначають, про згенероване зображення повідомлятимуть за допомогою маркерів, які будуть вбудовані у файл фото.

Компанія Meta вже маркує будь-який контент, створений за допомогою власних інструментів штучного інтелекту, тепер ця практика буде розповсюджена на інших розробників ШІ, таких як OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

Як зазначається, маркування зображень можливе завдяки співробітництву між великими компаніями, які протягом останніх 10 років координували видалення неприйнятного контенту.

Нагадаємо

Франція, Німеччина та Італія виступили проти жорсткого законопроекту ЄС про штучний інтелект, побоюючись, що він може придушити інновації. Вони прагнуть знайти баланс, який сприятиме конкуренції та інноваціям до дедлайну.

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