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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Facebook и Instagram будут маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом

В Facebook и Instagram будут маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом

Киев • УНН

 • 29947 просмотра

Facebook и Instagram будут маркировать изображения, которые были сгенерированы искусственным интеллектом других компаний.

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram сообщила, что будет маркировать изображения, которые были сгенерированы ИИ других компаний. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечают, о сгенерированном изображении будут сообщать с помощью маркеров, которые будут встроены в файл фото.

Компания Meta уже маркирует любой контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта, теперь эта практика будет распространена на других разработчиков ИИ, таких как OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

Как отмечается, маркировка изображений возможна благодаря сотрудничеству между крупными компаниями, которые в течение последних 10 лет координировали удаление неприемлемого контента.

Напомним

Франция, Германия и Италия выступили против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям до дедлайна.

Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"14.12.23, 19:21 • 46659 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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