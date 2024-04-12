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META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram
Компания META запустила новую функцию автоматического размытия изображений обнаженной натуры в личных сообщениях Instagram, направленную на борьбу с распространением нежелательного интимного контента и защиту пользователей, особенно несовершеннолетних, от получения неприемлемого контента.
российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве
Беспилотники рф были обнаружены во многих регионах Украины, в том числе в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, которые направлялись в Киевскую и другие области, что вызвало воздушную тревогу по стране.
рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState
Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины
Вражеские беспилотники были замечены в нескольких областях Украины, в частности в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской, в разных направлениях - на северо-запад и в направлении таких городов, как Черкассы, Винница и Днепр.
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины
Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA
Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд
Миллиардерша Труонг Ми Лан была приговорена вьетнамским судом к смертной казни за причастность к финансовым махинациям на сумму 12,46 миллиардов долларов США.
Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали
Украинские акробатки Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач завоевали золото в групповом упражнении на балансе среди женщин, серебро в упражнении на динамике и общую серебряную медаль на международном турнире в Лас-Вегасе, уступив Нидерландам.
российские БпЛА направляется в Николаевскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотник, который летит из Херсонской области в направлении Николаевской области в северо-западном направлении.
160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН
На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.