META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  153532 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138548 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133759 просмотра

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10 апреля 2024, 06:55  •  117429 просмотра

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10 апреля 2024, 06:41  •  100162 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115989 просмотра

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115680 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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5 апреля 2024, 10:51  •  436125 просмотра

META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

Компания META запустила новую функцию автоматического размытия изображений обнаженной натуры в личных сообщениях Instagram, направленную на борьбу с распространением нежелательного интимного контента и защиту пользователей, особенно несовершеннолетних, от получения неприемлемого контента.

Технологии •   •  4011 просмотра
META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве

Беспилотники рф были обнаружены во многих регионах Украины, в том числе в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, которые направлялись в Киевскую и другие области, что вызвало воздушную тревогу по стране.

Война •   •  5960 просмотра
российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве

рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.

Война •   •  7428 просмотра
рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

Вражеские беспилотники были замечены в нескольких областях Украины, в частности в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской, в разных направлениях - на северо-запад и в направлении таких городов, как Черкассы, Винница и Днепр.

Война •   •  9542 просмотра
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.

Война •   •  10301 просмотра
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.

Война •   •  10051 просмотра
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд

Миллиардерша Труонг Ми Лан была приговорена вьетнамским судом к смертной казни за причастность к финансовым махинациям на сумму 12,46 миллиардов долларов США.

Новости Мира •   •  10791 просмотра
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд

Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали

Украинские акробатки Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач завоевали золото в групповом упражнении на балансе среди женщин, серебро в упражнении на динамике и общую серебряную медаль на международном турнире в Лас-Вегасе, уступив Нидерландам.

спорт •   •  10509 просмотра
Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали

российские БпЛА направляется в Николаевскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотник, который летит из Херсонской области в направлении Николаевской области в северо-западном направлении.

Война •   •  13307 просмотра
российские БпЛА направляется в Николаевскую область

160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.

Технологии •   •  12949 просмотра
160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН