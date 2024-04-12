META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

META запускает защиту обнаженных изображений в частных сообщениях Instagram. Об этом сообщает META, передает УНН.

Детали

META объявила о запуске новой функции защиты обнаженных изображений в личных сообщениях Instagram. Эта инициатива направлена на борьбу с распространением нежелательных интимных изображений через личные чаты. Функция автоматически размывает изображения, содержащие обнаженное тело, чтобы защитить пользователей от нежелательного контента.

Защита от обнаженности будет включена по умолчанию для подростков всего мира до 18 лет, а взрослым будет предложено включить эту функцию. Пользователи, которые отправляют или получают изображения обнаженного тела, получат предупреждения и подсказки о возможных рисках.

Защита от обнаженности использует машинное обучение на устройстве для анализа изображений, обеспечивая конфиденциальность данных. Эта инициатива направлена на повышение безопасности и уменьшение риска получения нежелательного контента в частных чатах Instagram.

В Meta произошел масштабный сбой: что известно