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Instagram оновить правила, аби допомогти у просуванні профілям з невеликою аудиторією

Instagram оновить правила, аби допомогти у просуванні профілям з невеликою аудиторією

Київ • УНН

 • 21784 перегляди

Instagram запроваджує нові зміни у своїй системі ранжування, щоб надати меншим авторам більше уваги та забезпечити рівні умови для всіх авторів, зокрема, спочатку показувати релевантний контент невеликій аудиторії, а з часом розширювати охоплення на основі взаємодії з користувачами.

Instagram запроваджує кілька нових змін у своїй системі ранжування, що дадуть змогу невеликим авторам отримати більше поширення свого контенту. Про це пише УНН з посиланням на Tech Crunch.

Деталі 

Зазначається, що автори з великою кількістю підписників та акаунти, які поширюють популярний контент, зазвичай отримують найбільше охоплення на платформі.

Тому зараз вона прагне надати всім авторам рівні умови з погляду охоплення за допомогою низки нових змін, які будуть впроваджені протягом наступних кількох місяців.

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Instagram готує новий  спосіб ранжування рекомендацій показуватиме відповідний контент невеликій аудиторії, якій він може сподобатись. У міру того, як користувачі будуть взаємодіяти з контентом, найкращий буде показаний дещо ширшій аудиторії, яка буде з часом збільшуватись.

У компанії вважають, що ця зміна дасть усім авторам рівні шанси знайти свою аудиторію.

Крім того, якщо Instagram знайде два або більше ідентичних повідомлень на платформі, він рекомендуватиме лише оригінальний контент. Завдяки цьому оригінальний контент буде безпосередньо замінювати репости у рекомендаціях користувача.

Також Instagram почне додавати до репостів маркування з нікнеймом оригінального автора. Маркування буде видимим для підписників акаунта, який зробить репост.

Доповнення

Окрім того, у Instagram хочуть запровадити зміни щодо акаунтів, які не створюють контент, а репостять роботи інших користувачів. Так в найближчі місяці акаунти, які неодноразово публікують "чужий" контент, який вони не створювали і не покращували, не будуть показуватися в рекомендаціях.

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Водночас в Instagram запевняють, що ця зміна не вплине на те, як він показує людям контент з акаунтів агрегаторів, на які вони підписані.

Нагадаємо

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram повідомила, що маркуватиме зображення, що були згенеровані ШІ інших компаній.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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