Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  104813 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  136169 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  136440 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  140068 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119945 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156903 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224397 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  437521 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175548 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131791 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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22 апреля 2024, 13:19  •  173453 просмотра
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19 апреля 2024, 15:15  •  437521 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  356581 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  403472 просмотра

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.

Технологии •   •  3750 просмотра
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

В центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стоят в длиннющих очередях из-за ограничений на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время как для детей и женщин услуги остаются доступными.

Война •   •  3550 просмотра
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

ЕС рассматривает возможность введения санкций против более 10 компаний из россии, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за импорт запрещенных европейских товаров на миллионы евро для использования российским военно-оборонным комплексом, несмотря на значительные торговые ограничения.

Война •   •  3139 просмотра
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.

спорт •   •  4054 просмотра
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.

Новости Мира •   •  4942 просмотра
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

Украина может получить до 5 миллиардов долларов от конфискованных российских активов, если Конгресс США одобрит законопроект о REPO, который позволит президенту арестовывать российские суверенные активы, которые сейчас находятся под юрисдикцией США.

Экономика •   •  6501 просмотра
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.

Новости Мира •   •  5432 просмотра
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.

политика •   •  6084 просмотра
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.

Экономика •   •  6059 просмотра
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.

Криминал и ЧП •   •  4638 просмотра
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали