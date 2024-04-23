Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram, появилась реклама приложений, которые генерируют несанкционированную обнаженную натуру с помощью искусственного интеллекта. После того, как исследователи из 404 Media обнаружили их совокупность, материнская компания Meta быстро удалила их, но несмотря на заявления компании Цукерберга, созданные искусственным интеллектом глубокие фейки могут продолжать "перенасыщать интернет", пишет Business Insider, передает УНН.

Детали

В Instagram, который сейчас является собственной платформой компании Meta, появилась реклама приложений для генерации обнаженных без согласия с помощью ИИ, - специализированное издание 404 Media сообщило о как минимум двух соответствующих приложениях, которые рекламируются в соцсети.

Как опубликовали СМИ, Instagram будет получать выгоду от рекламы, полученных от различных инициатив, которые приглашают создавать обнаженных людей без согласия, с помощью приложений искусственного интеллекта.

Рекламная библиотека Meta - является платформой, которая архивирует свою рекламу. Таким образом можно обнаружить, что ранее компания удалила несколько таких объявлений, отмечает 404 Media.

Одна из самых скандальных реклам содержала фотографию Ким Кардашьян и текст: "Раздень любую девушку бесплатно. Попробуй". Люди, которые нажимали эту рекламу, попадали на один из крупнейших веб-сайтов для раздевания, где они могли загрузить фотографию и заплатить за программу для создания изображения.

Во время своего расследования 404 обнаружил, что многие рекламные объявления, на которые наткнулись его репортеры, были удалены из библиотеки метарекламы до того момента, как они ее проверили. В то же время, другие были удалены только после того, как они предупредили представителя компании об их существовании.

Meta не разрешает рекламу, содержащую контент для взрослых, и когда мы обнаруживаем правонарушительную рекламу, мы быстро работаем над ее устранением, как мы делаем в этом случае - ответил пресс-секретарь материнской компании Instagram Дэниел Робертс специализированным СМИ.

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Компания во главе с Марком Цукербергом недавно объявила, что собирается принять ряд мер, чтобы сделать свои социальные сети более безопасными от сексуальных домогательств и издевательств. Например, сам Instagram намерен начать размывать изображения обнаженной натуры в частных сообщениях, чтобы защитить подростков.

Однако для таких платформ все еще могут быть проблемой глубокие фейки, созданные искусственным интеллектом, поскольку этот вопрос даже грозит "перенасыщением интернета", отмечает Business Insider.

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