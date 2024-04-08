Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

Spotify добавил возможности искусственного интеллекта для создания плейлистов, которая позволяет пользователям создавать плейлисты на основе письменных подсказок. Об этом УНН пишет со ссылкой на Techcrunch.

Детали

Первоначально функция станет доступна пользователям устройств на Android и iOS в Великобритании и Австралии и будет дорабатываться в ближайшие месяцы.

Помимо стандартных запросов на создание плейлиста, например, по жанру или времени, Spotify использует искусственный интеллект, чтобы люди могли запрашивать более широкий спектр пользовательских плейлистов. Например, "ритмы для борьбы с зомби-апокалипсисом", предлагает Spotify. Подсказки могут быть самыми разными: места, животные, занятия, герои фильмов, цвета или эмодзи. Компания отмечает, что лучшие плейлисты получаются при использовании подсказок, содержащих сочетание жанров, настроений, исполнителей и десятилетий.

Spotify также использует свое понимание вкусов пользователей для настройки плейлистов, создаваемых с помощью этой функции.

После создания плейлиста пользователи могут с помощью искусственного интеллекта пересмотреть и уточнить конечный результат, подав команду, например, "меньше бодрости" или "больше поп-музыки". Пользователи также могут провести пальцем влево по любой песне, чтобы удалить ее из плейлиста.

Напомним

Spotify планирует повысить цены на свой популярный аудиосервис уже второй раз в этом году на нескольких ключевых рынках, что является важным шагом в достижении долгосрочной прибыльности.

Spotify будет использовать ИИ Google для персональных рекомендаций контента