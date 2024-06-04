В Instagram тестують рекламу, яку не можна пропустити
Київ • УНН
Instagram тестує рекламу з таймерами зворотного відліку, які змушують користувачів переглядати всю рекламу, перш ніж переходити до перегляду іншого вмісту, подібного до реклами на YouTube.
Instagram тестує рекламу, яку не можна пропустити. Такі рекламні оголошення супроводжуються таймером зворотного відліку, що не дозволяє користувачам переглядати щось інше, допоки не закінчиться реклама. Про це пише TechCrunch з посиланням на заяву представника Meta, передає УНН.
Деталі
Ми завжди тестуємо формати, які можуть принести користь рекламодавцям. За результатами тестування ми інформуємо, чи будуть офіційні зміни в Instagram
У виданні відзначають, що нова функція зробить Instagram схожим безкоштовну версію YouTube, яка вимагає від користувачів переглядати рекламу перед відео і під час.
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Ймовірно, Instagram також розгляне можливість піти цим шляхом, враховуючи, що з роками він також змінився, щоб стати більше мережею для обміну відео завдяки таким функціям, як Stories і Reels
Нову функцію "рекламної паузи" спочатку помітив користувач програми Instagram Ден Леві, який опублікував відповідний скриншот на X. Instagram не дозволяв згортати рекламу. Інші користувачі також писали, що іноді помічали цю функцію.
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