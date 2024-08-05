Европейская комиссия обязала TikTok навсегда изъять программу Tik-Tok Lite Rewards с территории стран Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Решение Еврокомиссии.

Детали

Европейская комиссия заключила соглашение с TikTok, согласно которому ЕС не будет признавать компанию нарушителем закона О цифровых услугах, поэтому на компанию не будут налагаться штрафы.

В свою очередь TikTok обязан закрыть Tik Tok Lite на рынке Евросоюза и также не должен пытаться обойти свои обязательства, например, запустить ту же функцию под другим названием или развернуть версию.

В то же время в Еврокомиссии предупредили, что если Tik Tok не выполнит своих обязательств, то к компании могут быть немедленно применены санкции. В частности компанию оштрафуют на сумму до 6% от глобального годового обращения без необходимости проведения нового расследования.

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Также Еврокомиссия добавила, что будет контролировать соблюдение TikTok своих обязательств.

Дополнение

Европейская комиссия начала расследование в отношении Tik Tok Lite в апреле этого года, сразу же как приложение запустили в Испании и Франции.

Следует пояснить, что TikTok Lite — это новая отдельная версия приложения TikTok, которая позволяет пользователям зарабатывать баллы при выполнении определенных "задач" в приложении, например: просмотр видео, лайк контента, подписка на авторов, приглашение друзей и т. д.

Еврокомиссия отмечает, что программа вознаграждений, которая стимулирует аддиктивное поведение, потенциально может оказать негативное влияние на физическое и психическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних.

Напомним

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушили ли Delivery Hero и Glovo правила конкуренции ЕС.