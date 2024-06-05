Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС
Киев • УНН
TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.
TikTok не обнаружил дезинформацию о выборах в ЕС. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Детали
Правозащитная организация Global Witness создала 16 рекламных объявлений с дезинформацией о выборах в Европарламент, но соцсеть TikTok не смогла выявить их ложную информацию.
Объявления вдохновляли на голосование через Интернет и смс-сообщения, содержащее ложные данные об избирателях.
Несмотря на то, что реклама нарушала политику TikTok, все 16 объявлений были одобрены из-за ошибки модератора. В то время как другие соцсети отклонили или частично отклонили эти рекламные материалы, следовательно, соцсеть X отклонила все 16 рекламных объявлений с дезинформацией, а YouTube – 14.
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