Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не обнаружил дезинформацию о выборах в ЕС. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Правозащитная организация Global Witness создала 16 рекламных объявлений с дезинформацией о выборах в Европарламент, но соцсеть TikTok не смогла выявить их ложную информацию.

Объявления вдохновляли на голосование через Интернет и смс-сообщения, содержащее ложные данные об избирателях.

Несмотря на то, что реклама нарушала политику TikTok, все 16 объявлений были одобрены из-за ошибки модератора. В то время как другие соцсети отклонили или частично отклонили эти рекламные материалы, следовательно, соцсеть X отклонила все 16 рекламных объявлений с дезинформацией, а YouTube – 14.

В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду