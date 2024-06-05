TikTok не пройшов тест на здатність виявляти дезінформацію щодо виборів у ЄС
Київ • УНН
TikTok не зміг виявити 16 рекламних роликів, що містять дезінформацію про вибори до Європейського парламенту, створених Global Witness, і схвалив їх через помилку модератора, незважаючи на порушення правил.
TikTok не виявив дезінформацію про вибори в ЄС. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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Правозахисна організація Global Witness створила 16 рекламних оголошень з дезінформацією про вибори до Європарламенту, але соцмережа TikTok не змогла виявити їхню неправдиву інформацію.
Оголошення надихали на голосування через Інтернет та смс-повідомлення, містивши помилкові дані про виборців.
Попри те, що реклама порушувала політику TikTok, всі 16 оголошень були схвалені через помилку модератора. У той час як інші соцмережі відхилили або частково відхилили ці рекламні матеріали, відтак, соцмережа X відхилила всі 16 рекламних оголошень з дезінформацією, а YouTube – 14.
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