Израиль нанес удар по жилому дому в центре Бейрута

Сегодня, 11 марта 2026 года, израильская авиация атаковала многоквартирный дом в центральной части Бейрута, что стало вторым подобным ударом по столице Ливана за последние несколько дней. По сообщениям ливанских государственных СМИ и Reuters, атака произошла на фоне масштабной эскалации между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", пишет УНН.

Подробности

В настоящее время официальной информации о количестве погибших или раненых в результате этого конкретного инцидента нет, а израильские военные воздерживаются от немедленных комментариев.

Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН

Нынешний удар является частью более широкой военной кампании "Рев льва", направленной на уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" и иранских офицеров связи. Всего несколько дней назад, 8 марта, аналогичная атака на отель Ramada Plaza в районе Рауше привела к гибели четырех человек, среди которых, по данным ЦАХАЛа, были высокопоставленные командиры иранского подразделения "Кудс".

Из-за интенсивных обстрелов южных пригородов Бейрута сотни тысяч мирных жителей были вынуждены искать убежище в центральных районах города, что значительно усложняет гуманитарную ситуацию.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту