Израиль нанес удар по жилому дому в центре Бейрута

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 18709 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64115 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49016 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 33779 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 39799 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 33290 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53887 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61471 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54383 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85958 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
3.6м/с
54%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ10 марта, 20:35 • 11256 просмотра
На фронте погиб военный и медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий10 марта, 21:10 • 9740 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном10 марта, 21:59 • 13508 просмотра
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 15464 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны10 марта, 23:16 • 13744 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 26952 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64145 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49040 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53904 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61482 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Каролин Ливитт
Виктор Орбан
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 14325 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 15977 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 26721 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 33079 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 33678 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Израиль нанес удар по жилому дому в центре Бейрута

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Авиация Израиля ударила по многоэтажке в центре ливанской столицы. Атака произошла в рамках операции против Хезболлы и иранских офицеров связи.

Израиль нанес удар по жилому дому в центре Бейрута

Сегодня, 11 марта 2026 года, израильская авиация атаковала многоквартирный дом в центральной части Бейрута, что стало вторым подобным ударом по столице Ливана за последние несколько дней. По сообщениям ливанских государственных СМИ и Reuters, атака произошла на фоне масштабной эскалации между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", пишет УНН.

Подробности

В настоящее время официальной информации о количестве погибших или раненых в результате этого конкретного инцидента нет, а израильские военные воздерживаются от немедленных комментариев.

Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН10.03.26, 22:57 • 3852 просмотра

Нынешний удар является частью более широкой военной кампании "Рев льва", направленной на уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" и иранских офицеров связи. Всего несколько дней назад, 8 марта, аналогичная атака на отель Ramada Plaza в районе Рауше привела к гибели четырех человек, среди которых, по данным ЦАХАЛа, были высокопоставленные командиры иранского подразделения "Кудс".

Из-за интенсивных обстрелов южных пригородов Бейрута сотни тысяч мирных жителей были вынуждены искать убежище в центральных районах города, что значительно усложняет гуманитарную ситуацию.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту11.03.26, 00:16 • 3380 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Столкновения
Израиль
Reuters
Ливан
Иран