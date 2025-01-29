Щоб також зупинялися під час тривоги: в КМДА заявили, що потрібно вплинути на приватних перевізників

В КМДА заявили, що потрібно звернутися до патрульної поліції, міністерства розвитку громад, щоб вплинути на приватних перевізників в частині виконання ними рішень Ради оборони Києва щодо зупинки роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу на тему: "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає УНН.

В будь-якому випадку - це буде якийсь період, час, напрацювання якихось рішень, тиждень, два чи три. Не знаю, але я б хотів, щоб ми сформували позицію...На сьогодні прийнято рішення, що всі зупиняються. Тому на сьогодні треба було б звернутися до патрульної поліції й міністерства розвитку громад, яке єдине на сьогодні має повноваження щодо перевірки приватних перевізників, щоб вони все ж таки вплинули на приватних перевізників в частині виконання ними рішень Ради оборони Києва, які є обов'язковими для всіх, - сказав Поворозник.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко поцікавився в директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, чому під час повітряних тривог в Києві працює комунальна техніка з водіями.

На що Кандибор відповів, що водій автобуса перевозить людей, а не пісок та несе відповідальність за пасажирів.

Даю логічну відповідь. Мабуть, водій автобуса, який перевозить людей, а не пісок, щебінь, асфальт, несе за них відповідальність. А водій, який їде на комунальному транспорті, везе щебінь, думаю в нього немає такої відповідальності. Ми їх не змушуємо працювати. Під час повітряних тривог вони мають знаходитися в укритті, а те, що люди бажають працювати, то ми нікому не забороняємо - сказав Кандибор.

Окрім того, Поворозник заявив, що є одне не вирішене питання - це рух громадського транспорту по мостам під час повітряної тривоги.

У нас є одне на жаль не вирішене питання й не вирішувальне питання щодо оголошення повітряної тривоги. Це рух громадського транспорту по мостовим переходам. В нас основна проблема транспорту - це сполучення лівого та правого берега. Й щоб ми тут не казали, яку б економічну модель не застосовували б...Назвіть якусь розумну людину яка пустить автобус на міст, який являється об'єктом підвищеної небезпеки, чи поїзд метрополітену (під час повітряної тривоги - ред.) - розповів Поворозник.

Проте він згодний, що потрібно думати й шукати варіанти вирішення цього питання.

Водночас представник ГО "Пасажири Києва" Олександр Рак зауважив, що попри описану вище проблему, по мостах під час тривоги спокійно їздять приватні автомобілі, рухається Укрзалізниця, поїзди міської, приміської електрички.

Зупиняти чи ні громадський транспорт у Києві під час тривог: чому немає зупинок-укриттів та що пропонують депутати

Доповнення

Днями начальник КМВА Тимур Ткаченко раніше заявляв, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог.

Сьогодні, 29 січня Ткаченко заявляв, що якби рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог в Києві виконувалося б в повному об'ємі й зупинявся також приватний транспорт, тоді б, це мало б сенс. Проте наразі потрібно переглянути це рішення й знайти оптимальний варіант.

