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Чтобы также останавливались во время тревоги: в КГГА заявили, что нужно повлиять на частных перевозчиков

Чтобы также останавливались во время тревоги: в КГГА заявили, что нужно повлиять на частных перевозчиков

Киев  •  УНН

 • 6490 просмотра

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КГГА планирует обратиться к патрульной полиции и Минрегиону относительно контроля частных перевозчиков во время воздушных тревог. Власти также признают проблему движения транспорта через мосты во время тревог.

В КГГА заявили, что нужно обратиться в патрульную полицию, министерство развития общин, чтобы повлиять на частных перевозчиков в части выполнения ими решений Совета обороны Киева относительно остановки работы общественного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время круглого стола на тему: «Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве», передает УНН.

В любом случае - это будет какой-то период, время, наработка каких-то решений, неделя, две или три. Не знаю, но я бы хотел, чтобы мы сформировали позицию ... На сегодня принято решение, что все останавливаются. Поэтому на сегодня надо было бы обратиться к патрульной полиции и министерству развития общин, которое единственное на сегодня имеет полномочия по проверке частных перевозчиков, чтобы они все же повлияли на частных перевозчиков в части выполнения ими решений Совета обороны Киева, которые являются обязательными для всех,

- сказал Поворозник.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко поинтересовался у директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, почему во время воздушных тревог в Киеве работает коммунальная техника с водителями.

На что Кандибор ответил, что водитель автобуса перевозит людей, а не песок и несет ответственность за пассажиров.

Даю логичный ответ. Видимо, водитель автобуса, который перевозит людей, а не песок, щебень, асфальт, несет за них ответственность. А водитель, который едет на коммунальном транспорте, везет щебень, думаю у него нет такой ответственности. Мы их не заставляем работать. Во время воздушных тревог они должны находиться в укрытии, а то, что люди хотят работать, то мы никому не запрещаем

- сказал Кандибор.

Кроме того, Поворозник заявил, что есть один нерешенный вопрос - это движение общественного транспорта по мостам во время воздушной тревоги.

У нас есть один к сожалению не решенный вопрос и не решаемый вопрос по объявлению воздушной тревоги. Это движение общественного транспорта по мостовым переходам. У нас основная проблема транспорта - это сообщение левого и правого берега. И чтобы мы здесь не говорили, какую бы экономическую модель не применяли бы ... Назовите какого-то умного человека, который пустит автобус на мост, который является объектом повышенной опасности, или поезд метрополитена (во время воздушной тревоги - ред.)

- рассказал Поворозник.

Однако он согласен, что нужно думать и искать варианты решения этого вопроса.

В то же время представитель ОО «Пассажиры Киева» Александр Рак отметил, что несмотря на описанную выше проблему, по мостам во время тревоги спокойно ездят частные автомобили, движется Укрзализныця, поезда городской, пригородной электрички.

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты29.01.25, 15:37 • 72482 просмотра

Дополнение

На днях начальник КГВА Тимур Ткаченко ранее заявлял, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог.

Сегодня, 29 января Ткаченко заявлял, что если бы решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве выполнялось бы в полном объеме и останавливался также частный транспорт, тогда бы, это имело бы смысл. Однако сейчас нужно пересмотреть это решение и найти оптимальный вариант.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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