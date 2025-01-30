Прогнозів на відключення світла через похолодання немає - Укренерго

Прогнозів щодо обмеження електропостачання в зв’язку з похолоданням немає, заявили у четвер у НЕК "Укренерго", спростовуючи недостовірну інформацію про можливі відключення світла, пише УНН.

Деталі

У компанії вказали, що окремі ЗМІ і телеграм-канали сьогодні поширили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. У цих повідомленнях, як зазначається, джерелом загрози названо "прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України".

НЕК "Укренерго" спростовує таку інформацію, адже наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає. Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема - і на випадок різкого зниження температури повітря - наголосили в Укренерго.

У компанії підкреслили, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфрастуктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дослухайтесь до рекомендацій енергетиків", - зазначили у НЕК.

Доповнення

За даними Укренерго, сьогодні споживання електроенергії знизилося завдяки сонячній погоді та високій продуктивності побутових СЕС у кількох регіонах, тим часом аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.