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Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 46856 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» официально опровергла информацию об угрозе отключений электроэнергии из-за прогнозируемого похолодания. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной.

Прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет, заявили в четверг в НЭК "Укрэнерго", опровергая недостоверную информацию о возможных отключениях света, пишет УНН.

Детали

В компании указали, что отдельные СМИ и телеграм-каналы сегодня распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях, как отмечается, источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины".

НЭК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь сейчас прогнозов по ограничению электроснабжения нет. Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе - и на случай резкого снижения температуры воздуха

- отметили в Укрэнерго.

В компании подчеркнули, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфрастуктуры вследствие российских ракетно-дроновых атак.

"Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации и прислушивайтесь к рекомендациям энергетиков", - отметили в НЭК.

Дополнение

По данным Укрэнерго, сегодня потребление электроэнергии снизилось благодаря солнечной погоде и высокой производительности бытовых СЭС в нескольких регионах, тем временем аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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