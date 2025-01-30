Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет, заявили в четверг в НЭК "Укрэнерго", опровергая недостоверную информацию о возможных отключениях света, пишет УНН.

Детали

В компании указали, что отдельные СМИ и телеграм-каналы сегодня распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях, как отмечается, источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины".

НЭК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь сейчас прогнозов по ограничению электроснабжения нет. Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе - и на случай резкого снижения температуры воздуха